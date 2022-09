Después de causar una conmoción sísmica en la semana inaugural de la UEFA Champions League, el Dinamo Zagreb apunta a otro gran reto el miércoles, cuando se enfrente al AC Milan en San Siro. Un Grupo E aparentemente abierto, más aún tras el triunfo del Dinamo sobre el Chelsea y el empate del Milan en Salzburgo. Continúa con los anfitriones que aseguraron la victoria con 10 hombres el fin de semana; los visitantes llegan a Italia tras seis victorias seguidas.

Después de una triste salida de la fase de grupos en su tan esperado regreso a la Liga de Campeones el año pasado, el Milan inició su última búsqueda de un octavo título europeo la semana pasada como campeón de Italia. Luego de vencer a su archirrival Inter en el Scudetto en mayo, 'los rossoneros' finalmente se sacudieron años de fracaso y ahora están ansiosos por traducir el éxito doméstico en el escenario continental. Sin embargo, se vieron obligados a empatar 1-1 ante el RB Salzburg después de un reñido encuentro en Austria.

Antes del partido del miércoles 14 de septiembre, el entrenador del Milan, Stefano Pioli, no solo no tiene disponibles a los ausentes de larga duración Zlatan Ibrahimovic y Alessandro Florenzi (ambos por lesiones prolongadas), sino que también se espera que Divock Origi, Rade Krunic y Ante Rebic también se pierdan. Estos últimos con molestias menores, pero dentro de lo permitido, podrán esperar a sus mejorías inmediatas.

Después de hacer una serie de cambios el fin de semana, el Dinamo Zagreb ahora debería nombrar un XI titular similar al que sorprendió al Chelsea de Inglaterra como local la semana pasada, con Bruno Petkovic y Mislav Orsic quien anotó el gol de la victoria en el tiempo de descuento contra el HNK Gorica el fin de semana como suplente, ambos regresando al ataque. Por eso deberá tomar en cuenta estos últimos detalles, el AC Milan, no será nada fácil.

POSIBLES ALINEACIONES AC MILAN VS. DINAMO ZAGREB:

XI AC MILAN: Maignan; Dest, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud.

XI DINAMO ZAGREB: Livakovic; Ristovski, Sutalo, Peric; Misic; Moharrami, Ljubicic, Ademi, Ivanusec, Orsic; Petkovic.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL AC MILAN VS. DINAMO ZAGREB?

AC Milan jugará como local en el 'San Siro' vs. Dinamo Zagreb desde las (11:45 AM - HORA PERUANA), en lo que será la jornada 2 de la UEFA Champions League del Grupo E.

¿QUÉ CANAL PASARÁ EL PARTIDO ENTRE AC MILAN VS. DINAMO ZAGREB?

