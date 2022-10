Chelsea derrotó 2-1 al Red Bull Salzburg en el Red Bull Arena, por la penúltima fecha del Grupo E. Este resultado le permite a los 'blues' clasificarse a los octavos de final como líderes indiscutibles. Los tantos ingleses fueron anotados por Mateo Kovacic y Kai Havertz, mientras que el descuento del cuadro local fue marcado por Chukwubuike Adamu.

Los 'blues' no desaprovecharon su oportunidad. El equipo inglés se impuso en tierras austriacas para dejar vista para sentencia su presencia en la siguiente ronda como primero de grupo. Cabe resaltar que inicialmente se adelantaron los visitantes con un tanto de Mateo Kovacic a los 23', para el 1-0 del Chelsea.

A pesar de que Adamu lograba la igualada (1-1) cuando el segundo tiempo acababa de comenzar, los británicos terminaron llevándose los tres puntos gracias a un golazo de fuera del área de Kai Havertz a los 64’, en lo que fue un disparo certero al ángulo del portero del Salzburgo. Con este tanto, el cuadro de Graham Potter se aseguró el primer lugar del Grupo E de la Champions League.

PREVIA DEL SALZBURG VS CHELSEA:

Solo 90 minutos podrían separar al Chelsea de un lugar en las etapas eliminatorias de la Liga de Campeones, ya que los Blues viajan para enfrentar al Red Bull Salzburg en el Grupo E el martes por el mediodía, (11:45 AM - HORA PERUANA). Los hombres de Graham Potter se sientan en la parte superior de la sección con siete puntos, mientras que sus anfitriones austriacos se sientan un paraje y un punto peor en este enfrentamiento de la parte superior de la tabla.

La capacidad de Red Bull Salzburg para competir con los peces gordos europeos mientras nutre a algunos de los mejores jóvenes talentos que Europa tiene para ofrecer es admirable, pero el hecho de no convertir los empates en victorias ha sido la ruina para los campeones austriacos, que han perdido el control de la cima. El equipo de Matthias Jaissle todavía está invicto en la sección, lo que no es poca cosa dado el calibre de los oponentes a los que se han enfrentado, pero no pudieron aferrarse a una ventaja de un gol contra el Dinamo Zagreb en la cuarta jornada, ya que el primer gol de Nicolas Seiwald fue anulado por Robert Ljubicic.

La sala de tratamiento de Chelsea no está tan llena, pero Wesley Fofana y Reece James siguen fuera de la contienda por sus lesiones en la rodilla, y N'Golo Kante tardará unos meses en recuperarse de una cirugía en el tendón de la corva. Kalidou Koulibaly fue una notable ausencia del sorteo con Man United, y Potter reveló posteriormente que el defensor de Senegal experimentó dolor en la rodilla después del estancamiento de Brentford, y se perderá aquí. Mientras tanto, el hecho de que Mateo Kovacic no fuera titular el sábado se debió a una cuidadosa gestión de su propio problema de rodilla.

El Salzburgo tiene una lista poco envidiable de ausencias con las que lidiar para la visita del Chelsea, ya que Justin Omoregie (tendón de la corva), Fernando (muslo), Ousmane Diakite (LCA), Nicolás Capaldo (rodilla) y Sekou Koita (muslo) se encuentran entre los jugadores. Se espera que se pierda, mientras que Dijon Kameri no está seguro por un problema en el hombro. El mediocampista clave Luka Sucic también ha surgido como una nueva preocupación por una lesión en el aductor después de verse obligado a retirarse del sorteo con Sturm Graz en el último minuto, pero el capitán Andreas Ulmer, de 36 años, tiene la esperanza de que regrese de un descanso, para alinearte desde el principio. Oumar Solet también debería estar involucrado a pesar de reportar molestias en los muslos el fin de semana.

POSIBLES ALINEACIONES - RED BULL SALZBURGO VS. CHELSEA:

XI RED BULL SALZBURGO: Kohn; Dedic, Solet, Pavlovic, Ulmer; Kjaergaard, Gourna-Douath, Seiwald; Sucic; Okafor, Sesko.

XI CHELSEA: Kepa; Azpilicueta, Chalobah, Silva, Chilwell; Gallagher, Jorginho, Loftus-Cheek; Mount, Havertz, Sterling.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL RED BULL SALZBURGO VS. CHELSEA?

Red Bull Salzburgo estará recibiendo de local al Chelsea por UEFA Champions League 2022-23 en el 'Red Bull Arena de Salzburgo'. Este partido corresponde a la jornada 5 del (Grupo E), y va desde las (11:45 AM - HORA PERUANA).

¿QUÉ CANAL PASARÁ EL PARTIDO ENTRE RED BULL SALZBURGO VS. CHELSEA?

Argentina Star+, ESPN2 Argentina

Bolivia ESPN, Star+

Brasil HBO Max, TNT Brasil

Chile ESPN Chile, Star+

Colombia Star+, ESPN

Ecuador Star+, ESPN

México TNT Sports, HBO Max

Panamá ESPN Norte, Star+, Flow Sports App, Flowsports.co

Paraguay Star+, ESPN

Perú Star+, ESPN

España Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3

Reino Unido Talksport 2 Radio UK, BBC Radio 5 Live, LiveScore App, BT Sport App, BTSport.com, BT Sport 4

Estados Unidos VIX+, TUDN App, Univision NOW, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Paramount+

Uruguay Star+, ESPN

Venezuela ESPN, Star+