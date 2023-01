Viviendo su segunda experiencia en el fútbol español, Alexander Callens regresa a LaLiga con la camiseta del Girona. Habiendo pasado por la Real Sociedad, el defensa se convierte en nuevo fichaje luego de terminar su vínculo con New York City de la MLS.

Más curtido, con amplia experiencia, habiendo defendido a la Selección Peruana y ganándose un respeto en su último plantel, el zaguero Alexander Callens llega al Girona por todo lo que resta de esta temporada y dos años más: es decir, hasta el 30 de junio del 2025.

Además de ello, la gran noticia tanto para Alexander Callens como para el Girona, es que el defensor no ocupará plaza de extranjero ya que cuenta con la nacionalidad española, lo que le concede el pasaporte conunitario de la legión europeo.

Recordando que en el New York City Alexander Callens ganaba un suelo de 60 mil dólares al mes, se estima que en Girona no baje de esa cantidad o, en el peor de los casos, no se embolse menos de 50 mil dólares mensualmente, teniendo como línea de comparación sus últimos sueldos.

De cualquier modo, el hecho de que Alexander Callens fiche por el Girona de España es una gran continuidad a su carrera. Volviendo así a LaLiga, la contratación le dará un nuevo impulso a su trayectoria y ahora, con más experiencia, lo más probable es que se gane un puesto en la zaga.

El cuadro del Girona jugará este sábado ante el FC Barcelona en condición de local, lo que podría marcar el debut del defensor Alexander Callens. Actualmente la institución está en la undécima casilla con 21 unidades y a 7 puntos del Betis, sexto en la clasificación y colocado en puestos de torneos internacionales.