Una de las grandes novedades en el mercado de pases se dio este martes, cuando se oficializó la llegada de Alexis Sánchez a Olympique Marsella, proveniente desde Inter de Milán.

El goleador histórico de la selección chilena fue recibido como un verdadero héroe en el elenco galo, debido a que los hinchas marselleses ven al sudamericano como la nueva estrella de la institución.

El ex Manchester United fue recibido a lo grande y este miércoles dio sus primeras palabras como jugador del OM, y sorprendentemente se fue en picada contra los hinchas chilenos, debido a que aseguran que lo tratan mejor en el extranjero que en su país natal.

"El recibimiento de ayer fue algo lindo, fuera de Chile siempre me han tratado bien. Uno nunca es ídolo en su país, a veces el chileno es así. Siempre queremos lo de afuera. Me siento muy querido por la gente del extranjero. Son cosas lindas que llegan en el momento, eso te llena de orgullo y te hace dimensionarlo", dijo el nacido en Tocopilla.

El otrora delantero de Colo Colo agregó que "(estoy) muy feliz, me sorprendieron, creo que aman a este club se ve una pasión y espero demostrar en el campo de juego lo mió y hacerlo de la mejor forma. En lo físico me he estado entrenado en Milán con el Inter, estoy bien, me falta ajustar algunos detalles de jugar fútbol, de tener más contacto con el balón, pero físicamente me siento bien".

Alexis Sánchez, de esta forma, llega a otro certamen europeo potente, tras sus pasos por la Serie A con Udinese e Inter de Milán, la Liga Española con FC Barcelona y la Premier League con Arsenal y Manchester United.