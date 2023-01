La obligación como líder de la Liga Española 2022-23 era sumar puntos, hacerse cargo de su mandato, y de ahí en adelante encontrar la oportunidad para mejorar su rendimiento. FC Barcelona no puso nunca una velocidad distinta, sintiéndose cómodo con lo propuesto.

Getafe no logró sufrir tanto en defensa, debido a que no fue sometido, ni presionado en ningún momento. Su visita al Camp Nou no fue trágica como en otros tiempos, y eso se le debe dar gracias al ritmo impuesto por los Culés. Que llegaba tranquilo, después de golear al Real Madrid por la Supercopa de España.

Los dirigidos por el técnico español, Xavi Hernández, pueden estar tranquilos por todo, han tenido un genial desempeño desde el puntaje, lo cual es valioso para quienes hoy estuvieron en la cancha. El gol hecho por el FC Barcelona hoy, fue obra y gracia del Golden Boy, el entrañable Pedri.

La próxima jornada de la Liga Española 2022-23 del FC Barcelona será como visitante contra el Girona, el sábado 28 de enero, desde las (10:15 AM - HORA PERUANA). Por su lado, el Getafe deberá recibir al Real Betis, el mismo día, desde las (3:00 PM - HORA PERUANA). Los blaugranas están con 44 unidades.

PREVIA - FC BARCELONA VS. GETAFE:

El Camp Nou abrirá sus puertas por primera vez en este 2023 para un partido en el que el Fútbol Club Barcelona tratará de reafirmar su primera posición en la tabla. Los de Xavi se toparán con un Getafe que llega en problemas a la capital catalana tras sumar tres derrotas consecutivas entre LaLiga y Copa del Rey, una mala racha que ha puesto en entredicho la continuidad de Quique Sánchez flores en el banquillo azulón.

FOTO: GETTY

Enes Ünal y Borja Mayoral se reparten los seis últimos goles del conjunto madrileño en el torneo y volverán a ser los referentes ofensivos de un equipo que buscará ganar por primera vez en su historia en el coliseo catalán. En los locales, hay bajas importantes en la zona de ataque, donde no estarán por sanción Ferrán Torres ni sobre todo Robert Lewandowski.

FOTO: GETTY

Quien sí formará con toda seguridad en el 11 de Xavi es un Marc André Ter Stegen que ha recuperado su mejor nivel esta temporada y que viene de cumplir 350 partidos como azulgrana. El alemán solo ha concedido un gol en los ocho partidos de Liga que su equipo ha jugado como local esta campaña y buscará alcanzar en este encuentro los 100 partidos invictos en su trayectoria en la Liga Santander.

La solidez del líder frente a la necesidad del Getafe, todo un reto para Quique y los suyos en el Camp Nou en una de las grandes citas del fin de semana.

Posibles alineaciones entre Barcelona vs. Getafe:

Barcelona: Ter Stegen, Koundé, Araujo, Christensen, Balde, F. De Jong, Busquets, Gavi, Bembélé, Ansu Fati y Pedri.

Getafe: David Soria, Damián Suárez, Djené, Duarte, Alderete, G. Álvarez, Aleñá, Algobia, Luis Milla, Ünal y Mayoral.

Marcador: Barcelona vs. Getafe, por la jornada 18 de la Liga Española:

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Getafe por La Liga de España?

Barcelona chocará frente a Getafe en un partido con fecha de disputa este domingo 22 de enero desde el Camp Nou, formando parte de la 18° jornada por La Liga de España.

Horario y TV por país

Argentina: 14:30 horas por ESPN 2

Bolivia: 13:30 horas por ESPN 2

Brasil: 14:30 horas por ESPN 2

Chile: 14:30 horas por ESPN 2

Colombia: 12:30 horas por ESPN 2

Ecuador: 12:30 horas por ESPN 2

España: 18:30 horas por M+ LaLiga (M52 O110), M+ LaLiga UHD (M440 O111), M+ LaLiga 2 (M55 O121) y LaLiga TV Bar

Estados Unidos: 09:30 horas PT y 12:30 horas ET por FuboTV, ESPN Deportes y ESPN+

México: 11:30 horas por SKY Sports

Paraguay: 14:30 horas por ESPN 2

Perú: 12:30 horas por ESPN 2

Uruguay: 14:30 horas por ESPN 2

Venezuela: 14:30 horas por ESPN 2

Barcelona vs. Getafe: ¿Cómo ver ONLINE el partido?

Este compromiso será transmitido ONLINE, vía streaming, para Sudamérica a través de la plataforma Star+.