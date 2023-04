Sin fútbol y sin resultado en un partido para el olvido: Barcelona no estuvo en cancha y casi lo pierde ante Getafe

Cómo se nota que el Barcelona es casi campeón del fútbol español, la Liga no se definía hoy, por eso vimos al cuadro de Xavi Hernández casi caminando. Los culés esta mañana ante el Getafe solo pasaron el tiempo, para ver qué terminaba sucediendo.

Getafe fue un gran rival como local, asumiendo sus complicaciones y también sus determinaciones como equipo pequeño ante un gigante. No podemos decir que los sometieron, pero si hay un punto para resaltar. La entrega incansable del club de la comunidad de Madrid.

Barcelona hoy tuvo muchas lagunas de fútbol, lo cual es una crítica abierta para el próximo ganador de la Liga Española 2022-23. Lo cual termina siendo lamentable, para los que vienen atrás. Debido a que ellos pensarán que se esfuerzan más, pero aun así, no los podrán alcanzar.

La siguiente jornada de la Liga Española 2022-23 para el Barcelona será como local ante el Atlético de Madrid, en un clásico aparte, el domingo 23 de abril desde las (9:15 AM - HORA PERUANA). Por su lado, el Getafe deberá visitar al Mallorca el mismo día, pero desde las (11:30 AM - HORA PERUANA).

PREVIA DEL PARTIDO - GETAFE VS. FC BARCELONA:

HOY, Getafe CF vs FC Barcelona en vivo y en directo vía ESPN y Star Plus con transmisión online desde el Coliseum Alfonso Pérez desde las 9:15 AM. Jugando por la fecha 29 de LaLiga 2022/2023, el cuadro de Xavi quiere sumar sí o sí para coronarse campeón lo más pronto posible.

Líder absoluto de LaLiga 2022/2023, FC Barcelona tiene todo para campeonar y por eso quiere cerrar el título lo más pronto posible. Llegando tras empatar en condición de local ante Girona, de manera increíble, el cuadro de Xavi irá por el triunfo en condición de visita.

Por el lado del local, Getafe CF, el cuadro de la Comunidad de Madrid lucha punto por punto para salir de la zona baja de la tabla de LaLiga. Salvado hoy del descenso directo, una derrota podría complicarlo puesto que los puestos del fondo están muy pegados.

Así pues, el cuadro del FC Barcelona tiene varias razones para conseguir el triunfo ante Getafe de local, pero el plantel de casa no quiere arriesgarse y buscará derrotar al cuadro foráneo, todo este domingo 16 de abril por la fecha 29 de LaLiga.

Getafe CF vs FC Barcelona: marcador en vivo y resultado en directo

Getafe CF vs FC Barcelona: horario en vivo para Perú

Midiéndose por la fecha 29 de LaLiga, FC Barcelona visitará al Getafe CF desde las 9:15 AM. Enfrentándose en el Coliseum Alfonso Pérez, el partido tiene como gran objetivo para el cuadro catalán sumar sí o sí para ser campeón cuanto antes.

Getafe CF vs FC Barcelona: canales de transmisión en directo para Perú

Jugando este domingo 16 de abril por la fecha 29 de LaLiga, FC Barcelona visitará al Getafe CF desde las 9:15 AM. Chocando en el Coliseum Alfonso Pérez, el partido se podrá vivir en vivo y en directo vía ESPN y Star Plus; además, Bolavip.pe transmitirá todos los goles, resumen y mejores jugadas del match.

Getafe CF vs FC Barcelona: probables alineaciones

Getafe CF: D. Soria; D. Dakonam, D. Duarte, O. Alderete; D. Suárez, N. Maksimovic, L. Milla, Portu; B. Mayoral, E. Ünal, Munir

FC Barcelona: M. Ter Stegen; J. Koundé, R. Araujo, E. García, A. Balde; Gavi, S. Busquets, S. Roberto; Raphinha, R. Lewandowski, A. Fati