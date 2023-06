Pedro Gallese es el capitán de la Selección Peruana de Fútbol cuando no está presente Paolo Guerrero. El ex portero de Alianza Lima, a su edad, está compitiendo en la MLS de los Estados Unidos, y muchos señalan que su nivel está por encima de ello.

Sienten que la Major League Soccer le ha quedado pequeña al Pulpo. Por eso, verlo en un mejor equipo a Pedro Gallese será importante para todos, si lo queremos ver contento, dejando la vida como siempre en la Selección Peruana. Su presente es el Orlando City, pero no para siempre.

En los últimos días, su nombre fue puesto en la mesa de Europa, por un supuesto rumor que lo expuso como materia disponible: “Pues España se presenta como el destino perfecto para él, ya que en LaLiga Santander, tal y como ya adelantamos en OK Fichajes, tiene una oferta del Getafe que podría hacerse realidad en este ciclo de transferencias”.

El portal informativo, especializado en transacciones, OK Fichajes, destacó al ex Alianza Lima. Quien estaría siendo sondeado por el Getafe de la Liga de Las Estrellas: “Si bien es cierto que hasta ahora todo se basa en especulaciones del mercado, pues ya hay un monto promedio por el cual saldría este futbolista de su actual club”.

¿PEDRO GALLESE JUGARÁ EN GETAFE DE ESPAÑA?

Lo cierto es que Pedro Gallese no es caro para ese mercado, y los pasos dados hasta ahora son los correctos: “El Getafe está buscando reforzar sus filas para afrontar lo que se viene, pues esta campaña fue nefasta para ellos, y han de encontrar nuevas fichas para su once. Pero lo cierto es que el portero que más les puede servir es Pedro Gallese, quien no solo tiene calidad, sino que es de los más baratos. Es decir, sería un movimiento «low cost», superior a los 2 millones de euros, si tomamos como fuente el portal especializado, Transfermarkt”.