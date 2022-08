Karim Benzema, goleador delReal Madrid en la última campaña donde los de Ancelotti lograron 'La 14' en la Champions League, participó este martes de la habitual conferencia de prensa previo a la final de la Supercopa de Europa. Como se recuerda, la 'Casa Blanca' (Campeón de la Champions 2021-2022) y el Eintracht Frankfurt (Campeón de la Europa League) se medirán este miércoles en el Estadio Olímpico de Helsinki, para definir que equipo es el mejor de Europa.

“El camino hasta llegar aquí fue muy difícil y bueno para nosotros. Cada partido fue una batalla y esto es un nuevo sueño que puede cumplirse mañana. Es un partido importante para nosotros. La pretemporada ha sido muy buena, estamos listos y vamos a intentar ganar y darlo todo en el campo para llevar el trofeo a Madrid”, dijo el 'Gato' al recordar el éxito de la pasada Liga de Campeones.

"Después de la salida de Cristiano es cierto que he metido muchos más goles, pero con él hacía otro tipo de juego, como asistente. Él me ayudó mucho dentro y fuera del campo, sabía que podía dar más y, cuando se fue, tenía que cambiar mi juego y ambición", aseguró en la rueda de prensa realizada en el Olímpico de Helsinki.

Sin pensar en sus opciones al Balón de Oro, Karim Benzema priorizó los intereses de su equipo. "No soy quien para decir si soy el mejor o no. Cada año doy el máximo en el que para mí es el mejor club del mundo. Mi nivel cada año tiene que ir para arriba, aunque el año pasado fue una temporada muy buena. El Balón de Oro no está en mi cabeza. Aunque cada año, cuando tengo oportunidad de ganar trofeos, lo voy a hacer, lo primero es el equipo. Lo individual viene luego, pero lo más importante es ganar cosas con el equipo".

El Real Madrid, monarca de la ‘Orejona’ tras vencer en la final al Liverpool, llega a esta Supercopa de Europa tras realizar su gira de pretemporada en Estados Unidos, en donde cayó ante FC Barcelona (0-1), empató ante América (2-2) y venció a Juventus (2-0). Por su parte, el Eintracht Frankfurt, que se impuso al Rangers en la final de Europa League, que inició con el pie izquierdo la Bundeliga luego de caer por 6-1 frente al Bayern Munich.

¿Cuándo y dónde juegan Real Madrid vs Frankfurt la Supercopa de Europa?

El Real Madrid vs. Eintracht Frankfurt se jugará este miércoles 10 de agosto en el Estadio Olímpico de Helsinki (Finlandia), el cual posee un aforo de 40 600 espectadores. Se pronostica un marco repleto en el recinto deportivo para esta Supercopa de Europa 2022.