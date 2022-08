El defensa peruano no logró terminar el partido de práctica esta mañana. Boca Juniors no contaría con Carlos Zambrano para el duelo ante Atlético Tucumán.

'El León' sigue teniendo problemas con el presente deportivo dentro de su equipo, pero esta vez parece no ser responsable ni actor principal. Carlos Zambrano, luego de la pelea en los camerinos con Darío Benedetto quedó marcado por el hincha de Boca Juniors. No le perderán una desatención más, y desean que revierta todo lo malo que ha ido pasando en las últimas semanas.

Lastimosamente, ahora no tienen ninguna responsabilidad según se pudo percibir. El defensa central peruano de Boca Juniors, se tuvo que marchar de los trabajos precompetitivos esta mañana, en la previa de un partido sumamente importante por la 'Liga Argentina'. La información nace del periodista, Marcos Bonocore, de TNT Sports Argentina y CNN RADIO ARGENTINA AM950.

Quien, en su cuenta de Twitter, anotó como detalle qué fue lo que pasó con el ex Schalke 04 en la Bundesliga. Quien es noticia en estos momentos dentro de las redes sociales: "Carlos Zambrano se retiró descompuesto del entrenamiento. En principio no le impediría jugar. Ibarra no hizo fútbol hoy y en su cabeza el domingo juegan los mismos de ayer. Mañana última práctica por la mañana en Ezeiza".

En su lugar ingresó Facundo Roncaglia, para coberturar la zona que dejó libre Carlos Zambrano. Todavía no está definido si será sacado de pleno del partido ante 'La Academia', o si podrá ser esperado hasta último momento. Mañana tienen la última práctica, donde el entrenador Hugo Ibarra deberá definir los once titulares, y quienes completan la delegación oficial, en el 'Hotel Intercontinental'.

Lo cierto es que esta novedad no es positiva para nosotros sus compatriotas, pero algunos hinchas de Boca Juniors señalan que sería lo mejor. Porque no consideran a Carlos Zambrano como una garantía para imponer seguridad en la zaga principal. Las próximas horas serán claves, para conocer la determinación que se toma desde 'Casa Amarilla'. En Perú esperamos por su pronta recuperación, y estabilidad desde el plano de salud.