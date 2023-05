Golpazo en el mercado de pases del fútbol europeo, y nada más y nada menos con el mejor jugador del mundo, porque el argentino Lionel Messi cambiará de equipo y no seguirá jugando en PSG.

El contrato del zurdo con el elenco francés se acaba a finales de la temporada 2022-2023, y no será renovado, porque según adelanta la versión digital del diario español Marca, la Pulga se va del cuadro de París.

Luego de su polémica salida de FC Barcelona, el campeón del mundo con la Albiceleste recaló en el elenco parisino, que quería ganarlo todo, pero los resultados no se dieron y no pudo alzar la Champions League, y ahora está cerca de perder a Leo.

"No está claro dónde jugará Leo Messi la próxima temporada, pero lo que es seguro es que no lo hará en el PSG", dice con certeza el citado medio europeo.

"Pese a que hace unos meses su renovación estaba encarrilada, llegaron incluso a un principio de acuerdo, hace unos semanas cambió de decisión y trasladó a los mandatarios del conjunto galo que no iba a seguir su carrera en París. No comparte el proyecto deportivo, no ve suficientemente ambicioso y competitivo, y considera que su andadura en la Ligue 1 ha tocado a su fin", agrega Marca.

Luego, son enfáticos en decir que se va de Francia: "Messi no quiere seguir en el PSG. Su determinación no tiene marcha atrás y lo sucedido en las últimas horas, con su viaje a Arabia Saudí y su posterior sanción, no ha hecho más que confirmar que las relaciones entre la entidad y el atacante argentino están totalmente rotas y sin opción a ser recompuestas. La división es total.

¿Lionel Messi vuelve a Barcelona?

Tras la noticia que provocó locura en el mercado europeo, se empieza a hablar del futuro de Lionel Messi, con FC Barcelona con muchas ganas de volver a contar con el 10 en su plantel estelar.

"Ahora, Messi debe decidir hacia dónde dirige su destino. En el Barcelona ambicionan su regreso. Su retorno se ha convertido casi en una obsesión para Joan Laporta, quien ve en su salida del PSG un empujón hacia su vuelta al Camp Nou, aunque, realmente, las dos decisiones no están relacionadas", agrega el portal hispano.

Lionel Messi se va de PSG, ahora lo quieren de regreso en Cataluña, pero también en la MLS y en el fútbol árabe lo miran con deseo.