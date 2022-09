Brighton & Hove Albion goleó 5-2 al Leicester City, por la sexta jornada de la Premier League, y trepó al cuarto lugar del torneo, superando a equipos grandes como el Chelsea, Liverpool y el Manchester United. Cabe resaltar que la escuadra de las 'gabiotas' tuvieron que remontar un partido complicadisimo tras recibir un gol tempranero de los 'foxes' en el primer minuto del partido

El técnico de Brighton, Graham Potter, propuso una formación 3-6-1 con Robert Sánchez en el arco; Jöel Veltman, Lewis Dunk y Adam Webster en la línea defensiva; Solly March, Moisés Caicedo, Alexis Mac Allister, Enock Mwepu, Leandro Trossard y Pascal Gross en el medio; y Danny Welbeck en el ataque.

Por su parte, el equipo de Brendan Rodgers salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con Danny Ward bajo los tres palos; James Justin, Wilfred Ndidi, Jonny Evans y Luke Thomas en defensa; Boubakary Soumaré, Patson Daka, Youri Tielemans, James Maddison y Harvey Barnes en la mitad de cancha; y Kelechi Iheanacho en la delantera.

Fue la tarde soñada para Alexis Mac Allister, el argentino que juega en el Brighton de la Premier League, y eso que el VAR primero le anuló un golazo por un offside milimétrico de un compañero: Aprovechó un rebote y, desde afuera del área metió un derechazo inapelable, clavándola en el ángulo, transformándose en el 3-2 parcial para su equipo, pero fue anulado a instancias del VAR por un offside de Enock Mwepu en el área tras el tiro libre

Finalmente fue un impactante triunfo por 5-2 de Brighton sobre Leicester, en el duelo por la fecha 6 de la Premier League 2022-2023. Los goles del partido para el local los anotaron Moisés Caicedo (14' 1T), Leandro Trossard (18' 2T), Alexis Mac Allister (25' 2T, de penal y 51' 2T, de tiro libre) y Luke Thomas (9' 1T, en contra). Mientras que los goles de visitante los hicieron Kelechi Iheanacho (0' 1T) y Patson Daka (32' 1T).

El próximo partido de Brighton en el campeonato será como visitante ante Bournemouth, mientras que Leicester recibirá a Aston Villa. Con este resultado, el anfitrión del partido llega a 13 puntos y se ubica en el cuarto puesto. Por su parte, el equipo visitante se queda en 1 unidad y está en el vigésimo lugar en el torneo.

PREVIA DEL BRIGTHON VS. LEICESTER

Mientras que el descontento crece en torno al 'King Power' (recinto deportivo donde hace de local el Leicester City) después de que los visitantes cayeron 1-0 ante el Manchester United. Llegando a este partido con la sangre en el ojo, después de todo lo que ha estado pasando. Por eso entendemos que este versus, podrá llevarse muchas luces de interés, lo importante es que habrá un gran nivel en cancha.

Las novedades en el Brighton son las siguientes: Adam Lallana y Jakub Moder definitivamente están fuera del equipo titular, pero el mediapunta Jeremy Sarmiento, de 20 años, podría formar parte del equipo de la jornada mientras se recupera de una lesión en la rodilla. Siendo quizás un par de noticias negativas, que se canjean después con una positiva. Además, del buen momento del ecuatoriano Moisés Caicedo, quien es la sensación absoluta.

Mientras que por Leicester City, se pudo conocer que Wilfred Ndidi podría volver al centro del campo si ese es el caso, se encuentra a plena disposición del comando técnico, según reportes oficiales. Aunque Boubakary Soumare no tendrá intención de abrirse paso, mientras que Ricardo Pereira y Ryan Bertrand quedan fuera. Podemos resumir que hay bajas en ambos cuadros, pero aun así darán lo mejor de sí para llevarse el partido en la bolsa personal.

POSIBLES ALINEACIONES BRIGHTON VS. LEICESTER CITY:

XI BRIGHTON: Sanchez; Veltman, Dunk, Webster; March, Caicedo, Gross, Estupinan; Trossard, Mac Allister; Welbeck

XI LEICESTER CITY: Ward; Justin, Faes, Evans, Castagne; Ndidi, Tielemans, Dewsbury-Hall; Maddison; Daka, Barnes

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL BRIGHTON VS. LEICESTER CITY?

Brighton será local en el 'Falmer Stadium' ante Leicester City, este domingo 4 de septiembre a las (8:00 AM - HORA PERUANA). En el partido que corresponde a la jornada 6 de la Premier League.

¿QUÉ CANAL PASARÁ EL PARTIDO ENTRE BRIGHTON VS. LEICESTER CITY?

