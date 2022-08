Campeón del mundo defiende a Gabriel Costa pese a críticas en Colo Colo: "Los jugadores a veces no tienen buenas rachas"

Uno de los jugadores que era fijo en las convocatorias de la selección peruana con Ricardo Gareca en el banco era Gabriel Costa, quien no tiene una buena actualidad con la camiseta de Colo Colo.

El ex Sporting Cristal no ha podido mostrar su mejor versión desde que Juan Reynoso asumió en el cargo en la Bicolor, y pasa por un momento de críticas en Chile, debido a su bajo rendimiento.

Luego de estar suspendido y perderse el Superclásico ante Universidad de Chile, Costa volvió a las canchas y dejó en el pasado las grandes presentaciones, situación que analizó el campeón del mundo con Argentina en 1986 Claudio Borghi.

El Bichi, ex DT de Colo Colo, está radicado hace años en el país sureño y tuvo palabras para el uruguayo nacionalizado peruano, a quien defendió, pese a las críticas de los hinchas albos.

"Los jugadores a veces no tienen buenas rachas en cuanto a rendimiento, tienen altos y bajos. A veces no juegan de maravilla, pero cumplen papeles importantes", dijo el entrenador a RedGol.

"La gente se la agarra con algún jugador en especial y eso es una complejidad para el técnico y para el jugador. No creo que el técnico sea tan cerrado para poner un jugador que no le dé resultado. Debe tener cosas dentro de la cancha que nosotros no vemos", agregó.

Pese a la crítica de los hinchas, el entrenador Gustavo Quinteros apoyó a Gabriel Costa y se espera que vuelva a ser titular este domingo, cuando Colo Colo visite a Unión La Calera.