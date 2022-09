El delantero de la Selección Peruana, Santiago Ormeño, no la pasa bien en las Chivas de Guadalajara. Aunque su equipo gane, se lleva las críticas más duras de los hinchas.

Santiago Ormeño estará dentro de la consideración para Juan Reynoso en los siguientes llamados, el nuevo entrenador de la Selección Peruana se mostró cercano a todo lo que corresponde al atacante de las Chivas de Guadalajara. Aunque en su club no la pasa bien, parece que se ganó el puesto en 'La Blanquirroja' por la confianza que le entregó hace poco 'El Cabezón'.

Lo cierto, es que el nuevo director técnico del combinado patrio tendría motivos de sobra para no considerarlo. Ya que sus actuaciones en el fútbol mexicano no son las mejores, en Chivas de Guadalajara ya le perdieron la paciencia por su pobre rendimiento. Así ganen por el resultado que sea, donde no anote, se llevará algunas palabras en su contra de alto calibre.

En este caso, podemos encontrar unos claros ejemplos desde las redes sociales. Porque ahí los seguidores del 'Rebaño Sagrado' son crudos contra el ex Real Garcilaso en la 'Liga 1'. Apurando su posible salida, debido a su estilo de juego, que no termina de convencer todavía: "Luis Olivas marcó su primer gol con Chivas que significó la victoria, pero los memes se lanzaron en contra de Santiago Ormeño que fue titular por primera vez".

En principio esa fue la presentación del artículo donde se cuenta el triunfo de las Chivas vs. Xolos de Tijuana, para después, revisar una serie de 'tuits' contra el hijo de Don Walter Ormeño, histórico en el universo fútbol de Perú y México: "Santiago Ormeño fue titular por primera vez con el Rebaño, pero fue duramente golpeado por los memes tras jugar 68 minutos y ceder su lugar a Ángel Zaldívar".

Acá podemos ver algunos de los comentarios contra Santiago Ormeño, quien tuvo la chance de ser titular en este cotejo contra los 'Xolos', última fecha de la Liga MX. Podemos decir que no jugó mal y se ganó los minutos iniciales de este cotejo, pero finalmente, el fanático muchas veces es soberano y no tiene mayores contrarios. Ojalá mejore la relación entre 'Ormedeus' y su entorno más cercano.