Cuando se trata de recuerdos y situaciones para enmarcar, la infancia es un aspecto que abre esas puertas. Gianluca Lapadula tuvo una divertida entrevista con los periodistas de Movistar Deportes. Ahí el delantero de la Selección Peruana recordó un hecho de su niñez.

Porque se le preguntó por el ídolo que lo motivó a creer en el fútbol como carrera. Y 'El Bambino' sonrió para señalar lo siguiente: "Uno siempre tiene inspiración, un modelo a seguir. Cuál fue el delantero en el que tú te enfocaste y dijiste yo tengo que ser como este".

Dando el nombre del culpable de su amor por el fútbol profesional: "Yo nací en Torino, vivía muy cerca del estadio de la Juventus y siempre me ha encantado la manera de jugar y también la persona que es Alessandro del Piero. Él fue mi inspiración". Valgan verdades, nuestro máximo representante internacional tiene cosas de 'Pinturicchio'.

Así mismo, 'Lapagol' aclaró su conexión con la Selección Peruana: "Yo no tenía ninguna expectativa, solo pensaba aprender lo más que pueda para entender muchas cosas. El grupo me recibió muy bien, el profe Gareca y su comando técnico también. Me dieron la oportunidad de darme a conocer".