Este martes 27 de diciembre se oficializó la renovación de Pedro Gallese con Orlando City. El club de la MLS divulgó la información vía redes sociales y confirmó que el guardameta peruano atajará por lo menos dos temporadas más en el elenco de Estados Unidos.

En términos contractuales, Pedro Gallese firmó hasta la temporada 2024, con opción a que sea una más, es decir hasta la 2025. En ese sentido, los dirigentes del cuadro del Orlando City mostraron su felicidad por la rúbrica del guardameta peruano.

"Pedro ha sido una parte importante del éxito de nuestro club durante sus tres años en Orlando y estamos muy emocionados de llegar a un acuerdo que lo hará permanecer con nosotros en el futuro previsible", comentó Luiz Muzzi, vicepresidente ejecutivo de operaciones de Orlando City.

Así pues, el dirigente también expresó que con la renovación de Pedro Gallese el club logra asegurar al mejor portero no solo de la MLS, si no también del mundo: “Creemos que es uno de los porteros más talentosos, no solo de nuestra liga, sino del mundo y estamos felices de tenerlo representando a nuestro club, nuestra ciudad y nuestra afición”.

En cuestiones numéricas, la extensión del contrato de Pedro Gallese con Orlando City le asegurará al portero el ingreso de no menos de 3 millones de dólares durante las dos temporadas que firmó, ahora, si logra extender su vínculo, ingresará un millón y medio más.