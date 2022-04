Contó todo: Cueva explicó las razones por las que no fue a Boca

Christian Cueva es una pieza fundamental para la Selección Peruana. El volante el Al Fateh es quien mueve los hilos dentro de los dirigidos por Ricardo Gareca, quien habló muy bien de ‘Aladino’ diciendo que se ha ganado el reconocimiento mundial por todo lo realizado dentro del terreno de juego, pues el ‘10’ de la ‘Blanquirroja’ es un fuera de serie del punto de vista que se le ponga.

El volante de la Selección Peruana ha venido teniendo un alto nivel ha ce ya un buen tiempo, por ese motivo lo han buscado grandes personajes del fútbol mundial, como fue el caso de Diego Armando Maradona, para que pueda formar parte de Gimnasia y Esgrima La Plata, algo que no se llegó a dar. Pero quien también llamaría, de forma personal, a ‘Aladino’ fue Juan Román Riquelme.

Christian Cueva comentó, en una entrevista con Depor, sobre el momento en que se contactó con Juan Román Riquelme: “Me impresioné mucho cuando habló conmigo. De hecho, tanto mis hermanos y yo siempre fuimos hinchas de Boca. Cuando me llamó fue un sueño, de hablar con un ‘10′ que uno siempre siguió, que admiró. La posibilidad estuvo. Yo tenía contrato, y la verdad que en Arabia Saudita, la gente de Al Fateh se porta muy bien conmigo, me trata de maravilla”, declaró ‘Aladino’.

El jugador de la Selección Peruana tiene muy claro sus objetivos a lograr y uno de ellos es regresar al Mundial con la ‘Bicolor’, algo que está muy cerca de volver a cumplir, ya que los dirigidos por Ricardo Gareca se encuentran en el repechaje tras quedar en el quinto lugar en las Eliminatorias Sudamericanas. Ahora solo queda esperar el rival que podría ser Emiratos Árabes Unidos o Australia.