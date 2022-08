Un medio de comunicación pesado, como Daily Mail, siempre tiene posiciones polémicas cuando se trata de criticar. Y si se trata de Cristiano Ronaldo, peor aún, porque es carne para los que siguen a este popular diario en su versión web. El delantero portugués del Manchester United fue criticado por un periodista de nombre Martin Samuel en una larga carta, donde pone muchos ejemplos en contra de 'CR7'.

Para este columnista, 'El Bicho' está casi fuera de competencia con el nuevo entrenador: "El matrimonio de Cristiano Ronaldo ha terminado... pero es el United quien quiere el divorcio”, inicia en su columna el periodista Martin Samuel. “Por primera vez en su carrera, su club parece mejor sin él tras la conmovedora victoria ante el Liverpool. Paso a paso, partido a partido, Cristiano Ronaldo se aleja del Manchester United, pero no de la manera que él imaginaba".

Haciendo énfasis en el comportamiento del crack ex Real Madrid en las últimas semanas. Lo señalan como un jugador conflictivo, y sin ganas de continuar, porque no recibe el cariño que quizás cree merecer. Según dice, la relación con los fanáticos del cuadro inglés, está completamente rota: "Se imaginó perseguido por la calle por pretendientes y por el United, también, rogándole que se quedara. Pero no fue así".

Así mismo, fue un poco más allá, y lo culpó de todo lo malo que le pasa ahora mismo: "Ya no se trata de él y de su destino, sino de lo que el club va a hacer con él. Por primera vez en su carrera, su club parece mejor sin él. Ya no es el profesional ejemplar, el modelo a seguir por todos. Al faltar a la gira del club -incluso por motivos personales- y no estar en forma para empezar la temporada, este no es el Ronaldo que conocemos".

Finalmente, cerró con un título que utilizamos en este material informativo. Una frase cruda, quizás la más fuerte que recibió Cristiano Ronaldo en su vida como profesional del deporte rey: "Dice que revelará la verdad sobre sus sentimientos… pero puede que no tengamos que esperar tanto”. En el cierre, el columnista ironizó con lo que le espera al astro luso: “El hombre de la Europa League, el súper suplente de la Premier League".