El ex director técnico de la Selección Peruana, Sergio Markarian, habló sobre la posibilidad de ver a Marcelo Bielsa como entrenador de Uruguay.

Si volvemos en el tiempo tendremos en nuestro recuerdo lo que fue el proceso de Sergio Markarian al mando de la Selección Peruana. Aquellos momentos donde se competía poco y las repercusiones negativas eran mayores. El Mago no logró afianzar su proyecto para clasificar al Mundial, por eso se tuvo que ir sin mirar atrás.

De tiempo en tiempo, en su natal, Uruguay, habla sobre temas en general, porque tiene una trayectoria intachable fuera de lo que pasó con Perú. Para el ex entrenador de Universitario de Deportes y Sporting Cristal, hoy existe una luz de esperanza para su país, luego de las tinieblas que aparecieron en las últimas jornadas.

Para Don Sergio Markarian, traer a Marcelo Bielsa a Uruguay, es la cereza en el pastel para un gran proyecto. Extensa charla con el programa deportivo, Sport 890: "Yo he sido siempre muy respetuoso de Bielsa, quien tiene grandes trabajos, por ejemplo Vélez fue el mejor equipo del mundo cuando Bielsa estuvo ahí; y doy a Bielsa como el hacedor del Vélez mejor equipo del mundo y no a Carlos Bianchi".

Como se sabe, El Loco está siendo sondeado por Uruguay, por eso cuando le preguntan al Mago cómo caería en su nación. Contesta sin temor a equivocarse, así: "También eligió muy bien a la Selección de Chile en su momento, porque eligió dos generaciones que hicieron la mejor época del fútbol chileno de toda su historia, e hizo un gran trabajo. Y antes con Argentina les ganó a todos y fue el mejor equipo del mundo sin ninguna duda. Y eso lo hizo Marcelo Bielsa".

De la misma forma, saludó que se piense en un profesional de su nivel, alguien como Bielsa siempre es gran opción: "Mi impresión es que si Uruguay contrata a Bielsa, hace una gran contratación. No conozco su condición actual, sí vi sus equipos, el último que dirigió en Inglaterra (Leeds), donde lo vi muy aferrado a un sistema, a mí no me gusta mucho eso, pero sé que es un gran trabajador y que es un hombre que va a jerarquizar al fútbol uruguayo".

Finalmente, para cerrar su oda para Marcelo, Don Sergio Markarian sostuvo: "Lejos de restar, va a sumar potencialidad a una generación de jugadores magnífica que tiene Uruguay, y que seguirá teniendo porque el fútbol uruguayo sigue produciendo buenos jugadores cuya potencialidad está disminuida por temas de organización dirigencial y algunos errores técnicos".