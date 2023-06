Siempre que este tipo de personajes declaran, hay que sentarse, atender, e interpretar detalladamente cada una de sus palabras. La leyenda del fútbol peruano conversó con Diario Depor, Don Hugo Sotil habló sobre el presente de la Selección Nacional.

Para El Cholo, ver hoy a Gianluca Lapadula en cancha es una absoluta alegría, lo tiene bien referenciado y le genera sensaciones positivas. Se mueve como delantero de forma correcta, al nivel de los más grandes en la historia rica de nuestro balompié.

Lo que explica Don Hugo Sotil es claro, le da la mano a Gianluca Lapadula: “Ese muchacho es un ‘Tanque’. Es un centro delantero que me gusta, fuerte, va bien arriba. Mete la cabeza, a mí siempre me gustó, es como ‘Perico’ León, Manuelito Mellán, gente que nos facilitaba el trabajo en la cancha. Lapadula es un jugador fuerte. ‘Perico’ la paraba con el pecho, era pícaro e impresionante”.

Sabe que llegar a un club es complicado, porque debes conocer a tus compañeros en el día a día, cuesta un tiempo encontrar automatismos. Imagínense en la Selección Peruana, donde casi nunca se ven. Eso lo logró Gianluca Lapadula, según el ex FC Barcelona de España: “Claro, él se adaptó al juego de nosotros, el de Sudamérica. Aprendió no solo por el bien del fútbol peruano, sino también acaba de ascender en Italia”.

Además, también tuvo mención con respecto a Paolo Guerrero, quien vuelve después de mucho al combinado patrio: “Ya tiene su edad, pero está bien. Yo espero que juegue estas Eliminatorias. Después hay jóvenes y otros de experiencia, que han jugado un Mundial. Yo lo veo con vigencia a Paolo, espero que no tenga lesiones y pueda seguir rindiendo. Paolo hizo mucho por Perú, deben apoyarlo, no solo a él, sino a todos los muchachos. Si vamos a estar en críticas, hablando de fulano, no avanzamos. Tenemos que apoyarlos”. Ambos delanteros merecen el máximo respeto, en voz de la leyenda del deporte rey en Perú.