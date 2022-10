El comentarista se rié de la serie de Netflix que habla del caso de doping del ex seleccionado peruano.

La serie "Contigo Capitán", que cuenta la historia del caso de doping de Paolo Guerrero antes del Mundial de Rusia 2018, ya está disponible en Netflix, y está generando una ola de comentarios en el Perú.

La obra genera expectación en el país y todo tipo de comentarios, y uno de los que habló de ella fue Paco Bazán, que con su tono irónico de siempre simplemente se burló de la entrega de la plataforma de streaming.

“Jajajá, perdónenme, es que no puedo… jajajá. Esa cosa han estrenado en Netflix. Jajajá, perdónenme por favor. Es en serio, la guerra de los clones jajajá. He hecho cosas peores en mi carrera créanme”, comentó en El Deportivo de ATV.

Lo que más le llamó la atención al ex jugador es el casting que realizó la productora para encontrar a los dobles de los selecciones nacionales.

"Hemos hecho una colección de clones para ver los personajes icónicos de la selección que aparecen en la serie de Netflix. Pero el doble de Ruidíaz se parece a Néstor el esposo de Florcita. El doble de Carrillo, más se parece a Jefferson Farfán”, sostuvo.

Pero eso no fue todo, porque también habló del actor que encarna a Ricardo Gareca en la serie que ya puede ser vista.

"No me jod… se parece a Ron Jeremy, el famoso actor porno de los años setenta, miren la peluca, los brazos, parece un Gareca pipeado, miren los deltoides que tiene, no puede ser", cerró.