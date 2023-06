Han pasado 24 horas, pero la repercusiones de la derrota de la Selección Peruana siguen llegando. Perdiendo 4-1 ante Japón, ahora fue Gianluca Lapadula el que habló sobre cómo es jugar al lado de Paolo Guerrero. Siendo pareja en ofensiva, el ‘Bambino’ no se guardó nada y reveló sus sensaciones.

Partiendo ambos como titulares ante Japón, Lapadula y Guerrero se ubicaron en ofensiva. No funcionando la dupla, el ‘Depredador’ salió durante el entretiempo.

Si bien Guerrero ya había comentado sus sensaciones, algunos la tomaron a mal y precisaron que no debió cuestionar en público a sus compañeros.

En ese sentido, Lapadula fue más político y habló en tornos generales dejando en claro que se lleva bien con Guerrero.

LAPADULA DECLARACIONES SOBRE GUERRERO

Charlando para Fútbol en América, el ‘Bambino’ se explayó en sus palabras y empezó revelando cómo es la relación con el ‘Depredador’.

“Siempre dije que me llevaba bien con todos los muchachos en la selección. Fue la primera vez que jugué con Paolo y la verdad me sentí muy cómodo. También en el segundo tiempo jugando de una manera diferente y me sentí bien, creo que fue la parte del partido donde me sentí más cómodo”, comentó Lapadula.

Continuando con una reflexión sobre qué sensaciones le dejó caer ante Japón, el delantero fue claro.

“Me voy con mucha confianza. Para mí hemos hecho un buen partido ante un gran rival. Además, me quedo con la hinchada que nos apoyó al final del partido. Fue un gesto muy lindo, quiero agradecer a todos”, cerró el atacante.