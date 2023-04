A QUÉ HORA JUEGAN REAL MADRID VS. REAL VALLADOLID

Revisa aquí todos los horarios en el mundo para que no te pierdas ni un solo detalle del enfrentamiento por el torneo español.

Perú: 09:30 a.m.

Argentina: 11:30 a.m.

Colombia: 09:30 a.m.

Ecuador: 09:30 a.m.

Bolivia: 10:30 a.m.

Venezuela: 10:30 a.m.

Uruguay: 11:30 a.m.

Chile: 11:30 a.m.

Brasil: 11:30 a.m.

México: 08:30 a.m.

España: 4:30 p.m.

Estados Unidos (New York): 10:30 a.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 07:30 a.m.