Real Madrid todavía sigue sufriendo la salida de Karim Benzema, el delantero francés tomó una decisión inesperada en la Casa Blanca. El Gato de un momento a otro pidió su salida del club, para marcharse de pronto al fútbol exótico de Arabia Saudita.

Deja después de 14 temporadas al equipo de su vida, como él mismo lo mencionó en su momento. Soñó desde niño jugar en esta institución, y lo cumplió en el más alto nivel. Ganando 25 títulos en su totalidad, dejando una huella imborrable en España.

La presentación por parte del cuadro saudí, fue apoteósica, por lo más alto. Una bienvenida como se la merece Karim Benzema, hoy crack absoluto del Al-Ittihad: “Benzema está aquí. Un nuevo tigre rugirá. ¡Bienvenido a Ittihad!”. Las redes sociales con esto han explotado, volviéndose viral de forma casi inmediata.

Ahora, la novedad principal, luego de esto, es cómo se manejará el contrato del gato. Lo cuenta el más acertado de todos, el especialista en mercado de fichajes, Fabrizio Romano, filtró cuánto ganará Karim Benzema. Es un momento impensado, que claramente el Real Madrid nunca se lo pagaría.

Lo que cuenta el popular, Here we go: “Oficial, confirmado. Karim Benzema se une al Al Ittihad con un contrato de dos años con opción a una temporada más. Benzema cobrará casi € 200 millones de salario neto por temporada, acuerdos comerciales incluidos”. ¿Cualquiera se iría por esa mejora a un fútbol en evolución? Entendemos que sí.