Resulta interesante unir los temas pasados con el presente, más aún cuando se trata de ambientes muy populares. Hoy la noticia en el universo del deporte rey es Karim Benzema y su magnífica presentación en el Al-Ittihad de Arabia Saudita.

El Gato se fue del Real Madrid, en búsqueda de una mejora económica que nunca jamás recibiría en La Casa Blanca. Ese hecho termina siendo un punto muy a favor para la decisión. Por eso Florentino Pérez, Carlo Ancelotti, y toda la plana alta del cuadro blanco, aceptaron su marcha.

Termina siendo un trámite en el papel, quizás, pero es dejar atrás 14 años de larga data. Todo ello ya se sabe bien, lo conocemos al ciento por ciento. Ahora, lo que nos trae aquí es saber la historia de un peruano que ya jugó en Arabia Saudita, vistiendo los colores del cuadro en mención.

¿QUIÉN FUE EL PERUANO QUE JUGÓ EN EL AL-ITTIHAD DE KARIM BENZEMA?

Alfonso ‘Puchungo’ Yáñez, a sus 53 años, allá por 1996, durante dos temporadas jugó en el Al-Ittihad y fue campeón Liga Profesional Saudí en 1996-97. Un hecho icónico, es conocido, recordado, además de ser elogiado siempre en redes sociales por hinchas del cuadro de Los Tigres.

Se desempeñaba como mediocampista creativo, tuvo buenos momentos en su vida profesional, vistiendo en Perú camisetas como las de Universitario de Deportes, Alianza Lima, Deportivo Municipal, Juan Aurich, y su amado Sport Boys del Callao.

De tiempo en tiempo siempre sube videos de su paso por el Al-Ittihad, ahora seguro con la llegada de Karim Benzema le pedirán una frase, alguna mención, y por ahí recuerdos del equipo popular de Arabia Saudita. Donde la pasó de forma diferente, no divertida ni aburrida, si no, distinta a lo común.

ANÉCDOTAS DE PUCHUNYO YÁÑEZ EN ARABIA SAUDITA:

Dentro de las frases que más se le recuerda en entrevistas al respecto de la vida en Arabia Saudita, Puchunyal, precisó: “Mis amigos árabes me dijeron que allá no había nada. Y yo pensé: ‘no pasa nada, ¿cómo no va a haber mujeres ni tragos? Están locos, eso hay en todos países”. Contó en una charla con El Cuto Guadalupe en su programa por internet.

Además de, reveló cómo se manejaba la vida externa al fútbol en esos tiempos: “En el país no había nada. Si sabía todo eso, me gastaba los 300 cocos (en su encuentro con la mujer en Dubái)”. Claramente, eso no pasará con Karim Benzema hoy en 2023, pero seguramente habrán algunas costumbres que deberá aprender. Y quien mejor para dársela, que el buen Puchungo Yáñez. Ojalá algún día de consejos al respecto.