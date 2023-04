Boca Juniors ganó el clásico ante Racing Club de Avellaneda con una gran categoría. Entregando la vida absoluta dentro del ambiente vivido en La Bombonera, con una gran actuación de un jugador importante dentro del universo de los peruanos en el exterior.

Luis Advíncula la rompió toda, destrozó a la defensa de La Academia con potencia, fútbol, y buenas decisiones. El ex jugador de Sporting Cristal corrió todo, cumpliendo con lo pedido por su entrenador. Bolt recibió lo que merecía, cariño infinito de sus hinchas.

Además, de quien lo conoce muy bien en el cuadro xeneize. Juan Román Riquelme habló del defensor de la Selección Peruana: "Es el fútbol argentino, no hay dudas de que Luis (Advíncula) lo hizo bien, pero ya jugó varias veces ahí, no fue nuevo para él, es un jugador de categoría, no es solo hoy, el otro día por Copa la clavó en un ángulo con la pierna que menos patea. El tercer gol de hoy es una obra de arte, Merentiel usa el control, hace la gambeta y después agarra a contra pierna al arquero. El fútbol argentino sabemos que depende mucho de quién marca el primer gol".

El análisis del ídolo máximo de Boca Juniors fue emotivo, porque agradeció a sus jugadores: "Nos estaba costando marcar goles, eso es verdad, hasta el otro día en la Libertadores nos estaba costando. El entrenador nuestro está muy contento, por lo menos no estoy mucho tiempo solo por la tarde porque voy temprano al predio y me voy a las doce de la noche, dos de la mañana, y él entrena por la mañana y se va a las siete de la tarde, está feliz de la vida, eso para mí es hermoso".

Además, el último 10 clásico del fútbol sudamericano para muchos. Dejó en claro que el entrenador de Boca Juniors, hoy clave para el rendimiento de Luis Advíncula, hizo pesar sus decisiones dentro de todo lo que se imagina uno en cancha: "Lo único que le pedí es que disfrute mucho porque este es el club más grande del mundo. El equipo hizo las cosas que él pidió".

Finalmente, el vicepresidente azul y oro, disparó contra la prensa crítica. Juan Román Riquelme no se calló nada: "Yo entiendo que prendés la tele y Boca vende y tenés que hablar más de Boca. Boca vende. Si hablamos de otro club, el rating baja. Ustedes digan algo también, si no parezco un loco. Después quiero jugar mejor, obvio, siempre. Hay que ser realistas".