Roja directa. En los últimos días, Génesis Alarcón, esposa de Andy Polo, denunció públicamente al mediocampista por violencia de género y contó todos los detalles de su relación con el jugador: desde infelicidades, maltrato y hasta mostró el precario lugar donde vio junto a sus hijos.

Primero, Portland Timbers emitió un comunicado donde anunció que el futbolista iba a ser separado del plantel hasta que se esclarezca la situación. A las horas, fue la Major League Soccer (MLS) la que actuó y de forma más tajante suspendiendólo. Este jueves, el equipo de Oregón ha confirmado la rescisión de su contrato.

A los minutos, Andy Polo, quien ya había emitido un comunicado de prensa respecto al tema, usó sus redes sociales para salir a hablar públicamente. En sus historias de Instagram, el futbolista empezó "pidiendo disculpas al club y a todas las personas involucradas en este tema".

"Cada pauta mencionada en este comunicado tiene pruebas de respaldo, dichas estas no serán públicas a nivel nacional, ya que mi rubro no es espectáculos y no pienso crear más morbilidad sobre el tema ni hablar sobre mi vida personal", agregó el ya exjugador del Portland Timbers.

Por último, agregó: "Me encuentro sereno ya que todo este proceso será mediante la vía legal y dejo bien en claro que no pienso hacer ningún comnetario con respecto a lo expresado por la madre de mis hijos en un canal de espectáculos, por el respeto que se le guarda al ser mujer y principalmente por la madre de mis hijos".

El posteo de Andy Polo en Instagram: