El propio Fernando Gago lo dice: Paolo Guerrero se perfila como titular para el partido entre Racing Club vs. Sarmiento de Junín

Paolo Guerrero está listo para poder jugar más minutos, eso podemos entender por lo que ha mencionado Fernando Gago hace nada. El entrenador principal de Racing Club tuvo palabras de elogio para con el jugador peruano, quien está trabajando con todos sus compañeros a la par sin ningún problema.

El Depredador puede decirse que está a casi nada de hallar su mejor rendimiento, un presente excelente, y que los goles empiecen a caer. En conferencia de prensa, Pintita hizo reflexión por el momento irregular de su momento, anunciando que podrían haber novedades al respecto.

Lo que dice el ex volante del Real Madrid es claro, los jugadores que hasta hoy son fijos, han bajado su rendimiento: "El partido con Godoy Cruz fue malo. No tuvimos juego, no tuvimos circulación, perdimos duelos. Tenemos que buscar la regularidad desde el juego para llegar al resultado".

Ahí entran a tallar quienes no han tenido tanto premio en cancha. Como nuestro capitán en la Selección Peruana, por eso referenció con mucho respeto al goleador nacido en la capital: "Paolo (Guerrero) está muy bien, está mejorando mucho. Es un chico que necesita jugar y entrenar y está mejor que las semanas anteriores".

Finalmente, dejó un punto claro, quien esté bien físicamente jugará: "Vecchio tiene que recuperarse y volver a tener ese ritmo de competencia. Hay muchos factores, desde lo físico, lo futbolístico. Lo mismo Emi y Lolo (Miranda), hay que ver cómo responden luego de una lesión". Entonces Paolo Guerrero debe apresurarse en ese aspecto, su calidad es indiscutible, ahí lo saben bien.