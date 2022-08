En la previa de Melgar vs Internacional: ex mundialista con Argentina destacó a Bernardo Cuesta

Esta noche FBC Melgar se enfrentará a Internacional de Porto Alegre por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro está iniciará a las 5:15 pm (hora peruana) y se jugará en el estadio Monumental de la UNSA.

En la previa de este compromiso, Gabriel Mercado, ex mundialista con Argentina en Rusia 2018 y actual defensa del cuadro brasileño, se refirió a la llave que sostendrán ante la escuadra arequipeña. El lateral indicó que no se considera favorito.

"Para mí no existen los favoritos en el fútbol. La ilusión que tenemos nosotros está intacta. Vamos a enfrentar a un rival que en casa es muy fuerte. Hay muchos partidos que no conoce la derrota. Son dos partidos, tenemos que jugarlo con esa tranquilidad de que no todo se va a definir acá", declaró el zaguero.

Por otra parte, el ex compañero de Lionel Messi habló sobre Bernardo Cuesta. El zaguero manifestó que respeta mucho al jugador y destacó que es el goleador de la actual edición de la Copa Sudamericana.

"Es el artillero de esta competición, tenemos que darle el mismo respeto como a todos los atacantes. Sabemos que es un excelente jugador así que intentaremos estar lo más concentrados posible para que no pueda lastimarnos", finalizó el futbolista.