El caso Byron Castillo está lejos de haber terminado, porque las federaciones chilenas y peruanos pusieron una apelación en el Tribunal de Disciplina de la FIFA, y todavía piden sacar a Ecuador del Mundial de Qatar 2022.

La nacionalidad del lateral derecho de León todavía no está clara, porque el abogado de los chilenos Eduardo Carlezzo, insiste en que el jugador es colombiano, por ende deben castigar a la Tri.

De esta situación habló el ex capitán de la selección ecuatoriana y de Manchester United, Luis Antonio Valencia, quien no tuvo problemas en irse en picada contra Chile, quien lleva el liderazgo en el reclamo.

"Es una pena que Chile haya cogido ese sistema. Tienen grandes jugadores, grandes entrenadores, y no necesitan de eso. Me dio mucha pena, porque Chile debe ser una selección muy protagonista, que gana partidos en cancha", dijo en primera instancia el ex jugador a AS.

"Les tengo mucho respeto por los jugadores, entrenadores y la gente que tienen. No le paré mucha atención, pero no sé, fue un escándalo mal hecho. Nosotros estamos contentos con Byron Castillo, lo queremos, y esperemos que haga un buen Mundial", agregó.

Luego, Valencia siguió analizando el tema, debido a que Byron Castillo estuvo muy complicado emocionalmente los días previos a la resolución de la FIFA, y en ese sentido lo apoyó.

"Todo lo que se habló le va a afectar porque es humano. A veces me daba pena que los mismos periodistas ecuatorianos querían cogerse de eso para seguir haciendo noticia. Eso le afectó algo a Byron, pero él viene de abajo. Y la gente que viene de abajo sabe que hay que ser fuerte, porque el camino no es fácil. Es un chico muy bueno, lo conozco, también a su representante, y él me ha hablado muy bien. Es un chico de familia, humilde, trabajador. Ojalá que haga siga cosechando frutos", cerró.