Hablar sobre el ambiente de 'Byron Castillo' podría sonar hasta cansino por las diversas informaciones que son por demás especulativas. El jugador de la Selección Ecuador sigue generando reacciones aun cuando fue absuelto momentáneamente por la FIFA. El veloz lateral derecho es noticia, esta vez en el otro lado del mundo. Y lo señalan como el responsable de la posible desafiliación de 'Qatar 2022'.

Daily Mail de Inglaterra publicó un artículo señalando directamente a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y obviamente al jugador. El titular es el siguiente: "EXCLUSIVO: ¡Ecuador TODAVÍA podría ser expulsado de la Copa del Mundo! El defensor Byron Castillo, quien jugó un papel clave en la clasificación, es COLOMBIANO y nunca ha tenido la ciudadanía ecuatoriana... y 'FIFA lo sabe'".

Explicando después que su nota periodística tiene una base fundamental. No son especulaciones, sino que existen pruebas contundentes, las cuales no quieren tomarse en cuenta: "La FIFA está bajo presión para hacer otro cambio tardío en la Copa del Mundo al expulsar a Ecuador debido a la creciente evidencia de que se clasificó para el torneo con un jugador no elegible que usó un pasaporte falso".

Acusando al jugador de supuesta nacionalidad colombiana, Byron Castillo. Afirmando tener las pruebas del caso, pero no depende de ellos que se tomen cartas en el asunto: "Sportsmail obtuvo documentos que muestran que Byron Castillo, un lateral derecho que hizo ocho apariciones durante la clasificación para la Copa del Mundo, es un ciudadano colombiano que nunca ha tenido la ciudadanía ecuatoriana".

Usando también la teórica del adelantamiento de la fecha inaugural del 'Mundial Qatar 2022', relacionan a Ecuador en esta casilla. Ellos no entran en cuentos: "Ecuador debe comenzar la Copa del Mundo contra el anfitrión Qatar el 20 de noviembre, un partido que se adelantó 24 horas esta semana en otra decisión controvertida de la FIFA, que ahora tiene más preguntas qué responder sobre el partido inaugural del torneo".

Esta publicación es extensa, con muchos más párrafos donde emplean lenguaje legal, pero nos vamos con este cierre de cajón. Que le interesa a gran parte de Sudamérica, Chile y Perú, respectivamente: ""La FIFA está haciendo todo lo posible para retrasar el caso porque saben que el jugador es colombiano", dijo a Sportsmail una fuente cercana al caso. "Hay una epidemia de jugadores con documentos falsos en Ecuador, pero la FIFA no hace nada al respecto"". Veremos cómo avanza este detalle.