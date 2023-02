Uno de los jugadores más talentosos que ha tenido la selección chilena a lo largo de su historia es el ex volante Carlos Reinoso, quien brillara en la década del '70, transformándose en el tiempo en gloria del América de México.

El ex mediocampista con el tiempo se hizo entrenador y se quedó a vivir en el país azteca, donde vivió muchos problemas debido a sus adicciones, historias que contó en un programa junto a los Jorge Van Rankin y Juan Carlos Gabriel de Anda.

Reinoso causó impacto al declarar que "consumía 20 pases de cocaína al día", en los momentos más complicados de su vida.

"El mayor triunfo de mi vida es haber salido de las drogas, me recuperé hace más de 30 años y no fue fácil, me costó un mundo. Me acerqué a Dios, mi hija Paola me ayudó muchísimo, el acercamiento de mis hijos me ayudó a salir adelante", dijo el ex volante chileno.

Luego, contó una anécdota: "Un día fuimos a Amistad Cristiana y yo iba con la droga en los bolsillos, escuchando la predicación del pastor, sentía que yo ya había cometido todos los pecados. En ese momento solté a llorar, volví a casa y en el baño tiré la droga al escusado".

"Tuve una recaída en Toros Neza (mediados de los 90) y quien me ayudó mucho fue Juan Antonio Hernández. Recaí porque apareció en mi vida mi hija Jessika cuando tenía 18 años y yo no sabía cómo decirle a mi mujer", explicó.

Por último, Carlos Reinoso expresó que "en ese momento recaía y fue el señor Hernández quien un día se acercó a decirme: 'Quiero que vayas a Oceánica' y yo no sabía cómo se había dado cuenta. Esa misma noche me interné, estuve un mes y a partir de entonces no volví a consumir".

Carlos Reinoso ha tenido una larga carrera como entrenador, con títulos en América, León, San Luis, entre otros.