Universitario de Deportes se transformó en un equipazo desde el arribo del entrenador uruguayo Jorge Fossati, porque tras la llegada del charrúa los resultados cambiaron y no ha perdido ningún partido bajo el alero del experimentado estratega.

El ex DT de la selección de Uruguay está llevando a la U al cielo, porque pelea en la parte alta de la tabla de posiciones de la Liga 1 y también lucha firme en la Copa Sudamericana, donde este jueves sumó un triunfazo ante Independiente Santa Fe.

Uno de los beneficiados con el arribo de Fossati es el volante chileno Rodrigo Ureña, quien en las últimas jornadas levantó su nivel y es pieza fundamental del rendimiento de la tienda crema.

El cometido del ex Universidad de Chile fue analizado por el comentarista Diego Rebagliati, quien en Movistar Deportes no dudó en decir que debe ser tenido en cuenta por la selección chilena.

"Hoy por hoy, Ureña es convocable a la selección chilena. No tengo ninguna duda. No creo que en Chile tengan muchos volantes. Si los chilenos no lo llaman van a dejar pasar un jugadorazo", expresó Reba.

¿Llamarán a Ureña a la Roja?

Rodrigo Ureña está teniendo un buen nivel en Universitario, pero por ahora eso no le alcanza para ser considerado por el entrenador de la Roja, Eduardo Berizzo, quien no lo ha llamado desde que asumió en el seleccionado austral.

Para el ex ayudante de Marcelo Bielsa las variantes en el mediocampo son los experimentados Arturo Vidal (Flamengo) y Gary Medel (Bologna), más los jóvenes Víctor Felipe Méndez (CSKA Moscú) y Marcelino Núñez (Norwich), por ende el nombre de Ureña aún no ha sido tomado en cuenta.