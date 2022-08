FBC Melgar realizó este miércoles su último entrenamiento en Brasil, previo al decisivo duelo que afrontará ante Internacional de Porto Alegre. El 'Dominó' llegó con la ilusión a tope, a pesar del 0-0 en Arequipa, y mantiene las esperanzas de lograr una hazaña que le permita clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana, pero para ello, tendrán que vencer al 'Colorado' en su propia casa.

El equipo comandado por Pablo Lavallén realizó esta mañana su última sesión de entrenamientos en las canchas de Gremio. La intención del estratega 'rojinegro' es poder definir los once jugadores que saltarán al césped del Estádio José Pinheiro Borda, ya que aún mantiene la duda si ir con Cristian Bordacahar o Luis Iberico desde el arranque.

Como se recuerda, Bordacahar llega a este duelo algo golpeado del partido de ida que se disputó en Arequipa, por lo que estuvo realizando trabajos diferenciados en los últimos días. Sin embargo, Lavallén afirmó que ya se encontraba recuperado, mientras que Iberico,es uno de los jugadores que también se ha ido sumando de a poco a las prácticas de la escuadra arequipeña.

Cabe mencionar que esta tarde el 'Rojinegro' tiene agendado el reconocimiento del campo del estadio Beira-Rio; no obstante, ello podría cambiar, en caso el comando técnico considere que no sea propicio. Lo que sí es seguro es que el equipo tratará de descansar a la espera de conocer quiénes estarán en el once inicial para el día de mañana.

¿Cuándo juega Inter de Porto Alegre vs. FBC Melgar?

El partido de Internacional ante FBC Melgar se jugará este jueves 11 de agosto desde las 5:15 p.m. (hora peruana). Las entradas para este cotejo ya se agotaron y solo restan algunas de la zona más cara del recinto deportivo. Cabe mencionar que un grupo de hinchas del 'Dominó' viajó hasta Brasil para alentar al equipo peruano que viene dando la hora en la actual edición de la Conmebol Sudamericana.