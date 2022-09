Melgar cayó derrotado ante Independiente del Valle buscando remontar la goleada por 3-0 en la ida de la CONMEBOL Sudamericana jugada en Ecuador. Era muy complicado lo que se iba a vivir en Arequipa, pero aun así lo intentaron por todos los medios. Sin embargo, el resultado por parte del cuadro visitante, terminó siendo mucho más abultado dentro de lo global.

Por ese motivo, el dolor dentro del fútbol peruano se hace mucho más grande, debido a las esperanzas que se habían depositado en el cuadro 'rojinegro' por todo lo anterior. El análisis del partido es simple, porque el conjunto, que ahora mismo está en la gran final, hizo mejor las cosas. Llevándose un triunfo por 0-3 nuevamente, ahora en el 'Estadio Monumental de la UNSA'.

Bajo esos preceptos, quien se iba a imaginar a un peruano feliz por la caída de un compatriota. Solo Silvio Valencia, el polémico panelista de 'Minuto Caliente', quien se mostró eufórico en cada gol del equipo conocido popularmente como 'El Matagigantes'. Así como lo leen, en la transmisión que hicieron del partido entre 'characatos' y 'Los Rayados del Valle', la persona en mención le gritó los goles a sus compañeros.

Recibiendo las críticas de las personas presentes, y después de los hinchas en redes sociales. La historia reciente nos cuenta que al 'Sensei' le faltaron el respeto en Arequipa, la última vez que visitó tierras 'sureñas'. Desde ahí su molestia contra el equipo que dirige técnicamente, el argentino Pablo Lavallén. Al punto de burlarse cada vez que Carlos Cáceda recibía un tanto.

Veremos cuál es la reacción de los propios seguidores del equipo 'ajedrecista' como se le conoce. Seguramente esto no pasará desapercibido, y como ya pasó en otras oportunidades, será señalado como 'persona no grata'. Se puede haber excedido en esta oportunidad el ex 'Exitosa Deportes', pero sus razones para hacer lo que veremos a continuación tendrá. Nadie defiende a nadie, solo están las pruebas aquí.

