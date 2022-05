Una linda polémica se armó en Europa, y toca al fútbol sudamericano, porque el astro francés Kylian Mbappé, que recién renovó su contrato con PSG, criticó al balompié que se juega en esta parte del mundo.

El galo, en diálogo con TNT Sports, sostuvo que el nivel que hay en la Conmebol es más bajo al que se practica en la UEFA, situación que generó polémica.

"La ventaja que tenemos aquí (en Europa) es que siempre jugamos partidos de mucho nivel, tenemos la Nations League, por ejemplo. Cuando llegamos al Mundial, estamos listos (...) Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo”, dijo el atacante.

Esas palabras no le gustaron para nada al volante brasileño de Liverpool Fabinho, que en la antesala a la final de la Champions League con Real Madrid le respondió a Mbappé.

"Es diferente, no es fácil. Tenemos que viajar 11 ó 12 horas para jugar en Sudamérica. Tenemos que jugar en sitios como Bolivia, no sé si Francia ha jugado ahí alguna vez. También en Uruguay o Chile, lugares que uno no está acostumbrado", dijo el ex Mónaco a ESPN.

"A lo mejor, la calidad de los equipos de Sudamérica, ahora, no sea tan grande como en Europa, pero eso no hace que sea tan fácil jugar allí porque los equipos siempre pelean hasta el final", explicó.

Por último, Fabinho aseguró que "creo que si Brasil y Argentina jugaran en Europa, se clasificarían como primeros de grupo. Además, van al Mundial como uno de los favoritos”.