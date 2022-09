¡Tenemos finalista! Flamengo venció 2-1 a Vélez Sarsfield en el estadio Maracaná y clasificó a la final de la Copa Libertadores 2022. El cuadro rojinegro remontó el marcador y desató la algarabía de todos sus fanáticos.

El equipo brasileño que en el duelo de ida ya había sacado una amplia ventaja ante el cuadro argentino, inicó el cotejo priorizando la posesión de balón. No obstante, la postura de los de Liniers fue muy ofensiva y producto de ello, llegó su anotación.

Sobre los 20 minutos de la primera mitad, Vélez Sarsfield anotó por medio de Lucas Pratto. El gol lo consiguieron gracias un excelente pase de Lucas Janson, quien dejó al 'Oso' frente a frente contra el portero.

No obstante, los brasileños cuando faltaba poco para que culmine la primera mitad lograron igualar el compromiso. Pedro fue el encargado de anotar tras un buen cabezazo que conectó luego del centro de Everton Ribeiro.

En el complemento, Flamengo revirtió el marcador con tanto de Marinho. De esta manera, el 'Mengao' selló su clasificación a la final del torneo, donde se medirá a Atlético Goianiense en Guayaquil.

Flamengo vs. Vélez Sarsfield: el minuto a minuto del partido

Una derrota por más de cuatro goles es lo único que se interpone en el camino de Flamengo para poder conseguir su boleto a la gran final de la Copa Libertadores por tercera vez en los últimos cuatro años, rompiendo récords de manera sistemática. Deberán recibir a Vélez Sarsfield en el 'Estadio Maracaná', este miércoles 7 de septiembre a las (7:30 PM - HORA PERUANA), para completar el partido de la semifinal de vuelta por la CONMEBOL Libertadores 2022. Solo una catástrofe los sacaría de la competencia, siendo esto casi imposible.

La sorpresiva caída en el duelo de ida hace que todo esté cuesta arriba, Vélez Sarsfield necesitará mucha magia para dar otra sorpresa en este torneo siempre y cuando no reciba más goles. Aunque su historial en la Libertadores 2022 sugiere que podría ser algo imposible. No tanto por los argentinos, sino por la potencia en defensa y ataque del Flamengo a la hora de los duelos definitivos. Los dirigidos por 'El Cacique' Medina, sueñan con una noche gloriosa, pero no alcanzará con eso.

Un hat-trick de Pedro en el partido de ida de esta eliminatoria, colocó al centro delantero del Flamengo hasta los 11 goles para liderar a todos los goleadores de esta competición, y posiblemente esté descansando en este encuentro. Es poco probable que tanto, Bruno Henrique, como Rodrigo Caio, participen en este partido debido a lesiones que tienen en la rodilla, mientras que el enganche uruguayo, Giorgian De Arrascaeta, aún podría estar fuera, debido a un golpe en el último partido donde tuvo minutos.

Diego Godin continúa con una lesión en la rodilla, por lo que no estará disponible para Vélez Sarsfield, por eso se encuentra en España. A comparación del último once alternativo que presentó el cuadro de 'Liniers' contra Newell 's Old Boys de Rosario, estarán volviendo ahora los siguientes jugadores considerados como titulares: Hoyos en la portería, Leonardo Jara, Santiago Cáceres dentro de la medular. Por lo que Orellano quedaría relegado al banquillo, a la espera de su turno.

POSIBLES ALINEACIONES FLAMENGO VS. VÉLEZ SÁRSFIELD:

XI FLAMENGO: Santos; Luis, Pereira, Luiz, Varela; Vidal, Maia, Ribeiro; Diego; Barbosa, Everton.

XI VÉLEZ SÁRSFIELD: Hoyos; Jara, De los Santos, Gomez, Ortega; Garayalde; Sonora, Mulet; Fernandez, Pratto, Janson.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL FLAMENGO VS. VÉLEZ SÁRSFIELD?

Flamengo jugará como local este miércoles 7 de septiembre a las (7:30 PM - HORA PERUANA), en el 'Estadio Maracaná' frente a Vélez Sarsfield por la semifinal de vuelta de la CONMEBOL Libertadores 2022.

¿QUÉ CANAL PASARÁ EL PARTIDO ENTRE FLAMENGO VS. VÉLEZ SÁRSFIELD?

Argelia beIN Sports English

Argentina Fox Sports Argentina, Star+

Australia Kayo Sports, beIN Sports Connect, beIN SPORTS 3

Austria Sport1 Extra, sportdigital, DAZN

Bahréin beIN Sports English

Bolivia Star+, ESPN 4 Sur

Brasil ESPN, Star+, GUIGO, NOW NET e Claro

Bulgaria MAX Sport 4

Canadá fuboTV Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español, Fanatiz Canada

Chad beIN Sports English

Chile Fox Sports 1 Chile, Star+

Colombia Star+, ESPN 4 Sur

Islas Cook Sky Sport 7 beIN Sports

Croacia Arena Sport 1 Croatia

República Checa Nova Sport 4

Yibuti beIN Sports English

Ecuador ESPN 4 Sur, Star+

Egipto beIN Sports English

Fiyi Sky Sport 7 beIN Sports

Alemania sportdigital, DAZN, Sport1 Extra

Grecia Cosmote Sport 8 HD

Indonesia mola.tv, Mola, Mola TV App

Internacional Facebook Watch, Bet365

Irán beIN Sports English

Iraq beIN Sports English

Irlanda BBC iPlayer, BBC Red Button, BBC Sport Web

Israel Sport 4

Italia DAZN

Jordania beIN Sports English

Kiribati Sky Sport 7 beIN Sports

Kuwait beIN Sports English

Líbano beIN Sports English

Libia beIN Sports English

Marshall Islands Sky Sport 7 beIN Sports

Mauritania beIN Sports English

México Marca Claro

Marruecos beIN Sports English

Nauru Sky Sport 7 beIN Sports

Países Bajos Watch ESPN, ESPN

Nueva Zelanda Sky Sport 7 beIN Sports

Niue Sky Sport 7 beIN Sports

North Macedonia MaxTV Go

Omán beIN Sports English

Palau Sky Sport 7 beIN Sports

Palestinian Territory beIN Sports English

Paraguay ESPN 4 Sur, Star+

Perú ESPN 4 Sur, Star+

Polonia Polsat Sport, IPLA

Portugal Sport TV1, Sport TV Multiscreen

Qatar beIN Sports English

Rusia matchtv.ru, Матч! Планета, Матч! Футбол 2, Sportbox.ru

Samoa Sky Sport 7 beIN Sports

Serbia Arena Sport 1 Serbia

Eslovaquia Nova Sport 4

Islas Salomón Sky Sport 7 beIN Sports

Somalia beIN Sports English

Sudán del Sur beIN Sports English

España Movistar+, DAZN, DAZN 2

Sudán beIN Sports English

Suiza DAZN, Sport1 Extra, sportdigital

Siria beIN Sports English

Timor-Leste mola.tv, Mola

Tonga Sky Sport 7 beIN Sports

Túnez beIN Sports English

Turquía S Sport+, S Sport

Tuvalu Sky Sport 7 beIN Sports

Emiratos Árabes Unidos beIN Sports English

Reino Unido BBC Red Button, BBC iPlayer, BBC Sport Web

Estados Unidos beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS

Uruguay Star+, ESPN 4 Sur

Vanuatu Sky Sport 7 beIN Sports

Venezuela Star+, ESPN 4 Sur

Yemen beIN Sports English