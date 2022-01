Hoy con 28 años, y estudiando para profundizar más sus conocimientos como entrenador, Iván Bulos brindó una amplia entrevista al Diario El Comercio. Recordado por su paso por clubes como Sporting Cristal y Universitario de Deportes, el delantero hoy se siente más cómodo como estratega que como jugador. Dejando muy en claro las razones, la 'Moto' hoy está mentalizado en ser director técnico.

“Si tú escuchas hablar a los futbolistas cuando se retiran, dicen que les cuesta muchísimo dejar de ser jugador de fútbol. Pero en mi caso todo lo contrario, por más que la gente me haya dicho que me iba a costar, creo que el tener claro qué iba a ser después, que es ser entrenador, me ayudó. Sinceramente prefiero ser más técnico que jugador, es un gusto personal”, precisó Iván Bulos a El Comercio.

Revelando que siempre tuvo muy en claro que sería entrenador, el exdelantero Iván Bulos también brindó detalles de cómo inició su carrera como estratega. Declarando que desde los 21 años sabía que seguiría atado al fútbol como director técnico, no se arrepiente de las decisiones que ha tomado.

“A los 21 años me empecé a preparar, tenía claro que iba a ser entrenador cuando me retirara del fútbol, lo que no sabía era que iba a ser tan pronto por las lesiones. Comencé a prepararme desde esa edad porque sentía que mientras más preparación era mejor. Yo siempre preferí ser técnico que futbolista y ahora que estoy de este lado lo puedo reafirmar”, detalló Iván Bulos, exjugador también de Deportivo Municipal y Sport Boys.

Si bien tenía talento, lamentablemente la carrera deportiva de Iván Bulos estuvo plagada de lesiones. Peligrosas y largas, el exatacante brindó también detalles de cómo fue tratarlas: “Las lesiones son difíciles de sobrellevarlas. Más aún cuando son repetitivas, cuando sales de una y entras a otra. Necesitas apoyo familiar y profesional. Es sumamente desgastante”, comentó Iván Bulos para El Comercio.