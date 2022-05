Yordy Reyna brilló el pasado miércoles 11 de mayo en el partido entre el Charlotte FC y el Richmond Kickers, en la primera ronda del U.S. Open Cup. Cabe resaltar que el delantero peruano llegó al cuadro celeste a inicios de año donde ha tenido solo 6 partidos en la MLS debido a lesiones que le han impedido estar en el terreno de juego. Pero en este compromiso el atacante dio a conocer su fútbol.

Yordy Reyna marcó su primer gol con el Charlotte FC en la goleada de su escuadra por 5-1. La ‘Magia’ obtuvo su conquista a los 54, lo que sería el 2-1. Luego de una espectacular pared con Christian Ortíz, exSporting Cristal, el delantero quedaría mano a mano con el portero del Richmond Kickers y definió como todo un crack poniendo a su equipo arriba del marcador.

La celebración de Yordy Reyna no se dejó esperar y con una ‘garrotera’ festejó su primer gol anotado con el Charlotte FC. Al parecer el atacante peruano ha vuelto a ser el de antes, ya que no solo realizó una conquista, sino que también asistió en tres oportunidades a sus compañeros para seguir sumando en el marcador. Partido redondo para el exAlianza Lima.

Si Yordy Reyna mantiene este nivel cada vez que juegue con el Charlotte FC, podría ser una opción más para Ricardo Gareca que en pocos días hará pública la lista de los seleccionados que irán a España para prepararse de cara al repechaje donde la Selección Peruana enfrentará a Nueva Zelanda el próximo 5 de junio, para luego chocar con un representante del continente asiático.