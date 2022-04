Si bien Jefferson Farfán todavía no debuta en el Torneo Apertura de la Liga 1 temporada 2022, los comentarios que se ciernen sobre él son en la gran mayoría negativos. Justamente valiéndose de esa ausencia de minutos, los fanáticos, periodismo y expertos del tema fútbol han salido a cuestionar al delantero de Alianza Lima.

Mostrando un desparpajo al opinar en ocasiones, el periodista Giancarlo Granda realizó un sarcástico comentario sobre el presente de Jefferson Farfán. Hablando sobre la ausencia del delantero de Alianza Lima, que hasta el momento no debuta en la actual temporada del fútbol peruano, el profesional lanzó una ácida opinión sobre la actualidad del atacante.

"Yo creo que Jefferson Farfán tiene que ser consciente sobre la intensidad de su lesión para saber cuánto le puede dar a Alianza Lima. Uno se conoce y sabe lo que tiene. Es una culpa compartida entre Alianza Lima y Jefferson Farfán”, comentó en una primera instancia Giancarlo Granda. Luego, continuando con su alocución, y subiendo el tono a un ritmo más sarcástico, soltó la bomba: “Los hinchas de Alianza Lima están más acostumbrados a ver a Jefferson Farfán por Instagram que en la cancha".

Sucediendo también que Alianza Lima no va teniendo un buen papel en la Copa Libertadores, estos comentarios tienen más asidero puesto que el presente de los íntimos no es bueno. Siendo resaltante la ausencia de Jefferson Farfán, su presencia era vital en el torneo internacional, donde los de La Victoria no han conseguido ningún triunfo en tres fechas disputados.

Por lo pronto, Alianza Lima naufraga en la décima casilla del Torneo Apertura de la Liga 1. Con catorce puntos, y dos partidos menos, está lejos de los veintidós que tiene el líder: Sport Huancayo, Deportivo Binacional y Alianza Atlético. Mientras tanto, por la fecha 12 del certamen, se medirá ante Carlos Stein este domingo. A su vez, por la cuarta fecha del grupo F de la Copa Libertadores, jugará ante Colo Colo en Lima el día jueves cinco de mayo.