Joao Villamarín llegó a Universitario de Deportes a inicios del 2022, el volante sería uno de los grandes refuerzos para los ‘Merengues’, proveniente del Sport Boys luego de brillar en el conjunto ‘Chalaco’ y llevarlos a la Copa Sudamericana luego de muchos años de no participar en un torneo internacional. Lamentablemente el habilidoso jugador no ha tenido la continuidad que quisiera.

Tanto Álvaro Gutiérrez, en su momento, como Jorge Araujo no lo tienen en cuenta en las alineaciones de Universitario de Deportes. Cabe recordar que, a Universitario de Deportes, después del volante, llegaron Rodrigo Vilca y Andy Polo, futbolistas que se pueden desempeñar en el puesto de Joao Villamarín, ese es uno de los motivos por el cual el exjugador de Sport Boys no tiene continuidad.

El periodista de ESPN, Gustavo Peralta, informó en el programa Equipo F lo siguiente: “Sport Boys ha solicitado el regreso de Joao Villamarín, quien no es tomado en cuenta en Universitario de Deportes y que en los últimos partidos no ha salido ni en lista. No puedo decir que la ‘U’ ya decidió soltarlo, pero está ahí”, agregó en el programa deportivo.

Pero Sport Boys no solo quiere contar con Joao Villamarín para lo que resta de la Liga 1 en este 2022. Los rosados también estarían interesados en Leonardo Rugel, defensor central de Universitario de Deportes, quien no ha tenido continuidad en los cremas, ya que en esa posición se encuentran los uruguayos Federico Alonso y Ángel Cayetano.