Paolo Guerrero se encuentra en Phoenix realizando su proceso de recuperación para estar al 100% y poder volver a los terrenos de juego. El delantero brindó una entrevista a FIFA donde tocó el tema Selección Peruana y sus posibilidades de estar presente con la ‘Bicolor’ en la Copa del Mundo en Qatar 2022, siempre y cuando pueda superar el partido de repechaje.

“¿Qué si llego al 13 de junio? Yo por mi selección mato. Yo por Perú juego hasta cojo. Estoy a disposición. Eso va a depender de mí, de cómo esté. Tengo que ser sincero conmigo: lo que más quiero es estar 100% bien y poder jugar sin ningún problema. No quiero adelantar nada, no quiero apresurar nada. Estoy con mi proceso de recuperación. Pero si llego al 13 y estoy en óptimas condiciones… ¿por qué no?”, agregó Paolo Guerrero desde tierras americanas.

El ’Depredador’ se refirió lo que significa para él el fútbol y estar con un esférico: “Tengo fuerza para pasar por este proceso porque el futbol es mi pasión. Es mi vida. Si yo no juego al fútbol me siento muerto. Me siento incapacitado. No sé cómo explicar lo que significa. Es mi vida y es imposible dejarlo. Pasé por muchos problemas, sobre todo por esta bendita lesión”.

Finalmente, Paolo Guerrero indicó que tiene lo que más se necesita en estos momentos, perseverancia, y confía en volver a jugar como antes: “Hay momentos donde uno se puede caer. Pero hay que levantarse. Mi papá me enseñó que, si te caes 10 veces, te levantas 11. Todo ser humano pasa por momentos malos. Pero ya va a venir. Este es un sacrificio muy grande. Todo sacrificio trae una recompensa. Y así tenga 1000 años de sacrificio, yo sé que la recompensa va a venir”.