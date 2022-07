El delantero peruano no fue convocado para el encuentro de esta noche ante Léon.

Santiago Ormeño fue uno de los refuerzos que incorporó las Chivas de Guadalajara para afrontar el torneo apertura de la Liga MX. El atacante peruano, tras una serie de dificultades con el trámite documentario, finalmente pudo ser oficializado por el club azteca.

El peruano estuvo entrenando los últimos días de manera individual para mantenerse en forma y no perder ritmo de competencia. El ex atacante de Puebla tuvo que esperar la oficialización del Chivas, para poder sumarse a las prácticas con el equipo del rebaño, recién ayer tuvo su primer entrenamiento junto a sus nuevos compañeros.

A raíz del poco tiempo de trabajo, el estratega del conjunto de Guadalajara decidió no convocarlo para el partido ante León. De esta manera, el popular 'Santi' no podrá enfrentarse a su ex equipo, con el que apenas pudo anotar un gol y brindar una asistencia durante su estadía.

De esta manera, el debut de Santiago Ormeño con el 'rebaño sagrado' recién se daría este viernes 22 de julio en un encuentro amistoso ante la Juventus. El partido está programado para las 10:00 pm (hora peruana) y se jugará en el Allegiant Stadium.

Santiago Ormeño y su mensaje tras fichar por el Chivas

"Llego bien, físicamente estoy bien, lo que tengo en mente es llegar y tener un gran momento aquí en el club, pedirles un voto de confianza a los hinchas, voy a dar todo por este escudo", declaró el atacante peruano.