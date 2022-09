En la previa imaginábamos un partido mucho más abierto, con ocasiones sin fin, pero no terminó siendo así. Porque Manchester United salió a hacer su partido, con su mejor rendimiento, y un funcionamiento que empieza a sorprender. Desde un comienzo dominaron el trámite, hasta que hallaron el gol del buen Jadon Sancho a los 23'. La fórmula terminó siendo un contra-ataque manejado a la perfección.

Lastimosamente, ahí el duelo entró en un bache gigantesco, el cual fue llevando a las imperfecciones de cada jugador, sin importar el color de su camiseta. Porque Leicester City en su afán de hallar un empate próximo, cometió errores a la hora de la organización. No llegaron a introducir tanto temor en la defensa del portero David De Gea. Por eso, y otros motivos más, cayeron como locales por la mínima diferencia.

La gran novedad fuera del resultado, termina siendo la nueva suplencia de los ex Real Madrid: Cristiano Ronaldo y Casemiro. Tanto el delantero estrella, como el volante recientemente fichado desde 'La Casa Blanca', estuvieron en la banca de relevos. Ahí esperaron hasta los minutos 68' y 59' respectivamente. 'CR7' ingresó por el autor del gol, Jadon Sancho. Mientras que 'Carlos Enrique', lo hizo por Anthony Elanga.

Gracias a este triunfo, Manchester United llega a los 9 puntos en 5 jornadas, levantando poco a poco la cabeza en esta tabla general. La próxima fecha jugarán ante Arsenal como local, este domingo 4 de septiembre (10:30 AM - HORA PERUANA). Mientras que, Leicester deberá visitar al Brigthon a las (8:00 AM - HORA PERUANA) el mismo día. Para de una vez por todas, sacarse este mal sabor de boca, de haber cedido en su terreno de juego.

PREVIA - LEICESTER CITY VS. MANCHESTER UNITED:

Manchester United se enfrentará como visitante al Leicester City, su estadio predilecto, el 'King Power Stadium' el jueves 1 de septiembre por la tarde (2:00 PM - HORA PERUANA). Ahí estarán buscando registrar su tercera victoria consecutiva en la Premier League, callando las críticas contra el entrenador neerlandés, Erik ten Hag, quien está cambiando bastante, fecha a fecha. Pero ahora, todo hace indicar que le tomó la mano a sus jugadores.

Los dueños de casa están buscando como agua en el desierto su primera victoria por el actual torneo. Todavía no lo consiguen, y consideran que contra los 'Diablo Rojos', puede ser el momento más sublime posible. Desean subir en la tabla lo más pronto posible, para después olvidarse de lo que se pueda decir en contra de la institución, cuando se rindan cuentas.

En Leicester, Wilfred Ndidi, esperará ser llamado por delante de Boubakary Soumare, después de unas semanas complicadas, desea volver a ser la cabeza de este proyecto deportivo, señala la prensa local. Mientras que Ayoze Pérez puede tener una oportunidad por el lado derecho. Dentro de este breve boletín informativo, mencionamos también que el jugador, Youri Tielemans, podría salir a la cancha próximamente, si no logra encontrar un próximo destino.

Con el triunfo contundente del Arsenal el domingo, el profesor Erik Ten Hag podría aprovechar la oportunidad para darle algunos minutos al volante de marca y refuerzo estrella, Carlos Henrique Casemiro. Quien podría entrar en el lugar ideal para poder hallar una victoria cómoda, los apuntados a dejar sus zonas, son: Scott McTominay o Christian Eriksen. Todo hace indicar que será un gran encuentro entre dos equipos con buenas actuaciones.

POSIBLES ALINEACIONES LEICESTER CITY VS. MANCHESTER UNITED:

XI LEICESTER CITY: Ward; Castagne, Amartey, Evans, Justin; Ndidi, Tielemans, Dewsbury-Hall; Perez, Barnes; Vardy.

XI MANCHESTER UNITED: De Gea; Dalot, Varane, Martinez, Malacia; Casemiro, Eriksen; Elanga, Fernandes, Sancho; Rashford.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL LEICESTER CITY VS. MANCHESTER UNITED?

Leicester City será local ante Manchester United este jueves 1 a las (2:00 PM - HORA PERUANA), en el 'King Power Stadium' por la Premier League.

¿QUÉ CANAL PASARÁ EL PARTIDO ENTRE LEICESTER CITY VS. MANCHESTER UNITED?

