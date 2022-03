Mientras que Paolo Guerrero sigue con su recuperación de la lesión en la rodilla, el atacante aún no cuenta con equipo. En ese sentido, mucho se dijo de que podría llegar a Alianza Lima, algo que no ocurrió después de cerrarse el libro de pases en la Liga 1. Esto preocupa al comando técnico de la Selección Peruana, ya que estando tres meses sin jugar el ‘Depredador’ no será tomado en cuenta por Ricardo Gareca para estas dos últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas.

Que Paolo Guerrero aun no cuente con equipo no significa que se quedará sin jugar en lo que resta del año. El delantero peruano aún tiene posibilidades de sumarse a otras ligas que no han cerrado su libro de pases entre ellas la de Brasil, Estados Unidos y Qatar. Si bien el atacante aún no ha recibido ninguna oferta se podría dar en los próximos días.

Paolo Guerrero desempeñó gran parte de su carrera profesional en el fútbol brasileño, donde pasó por el Corinthians, Flamengo e Internacional de Porto Alegre. En este torneo, el libro de pases cerraría el 31 de marzo, por lo que el ‘Depredador’ tendría 20 días para poder recibir alguna oferta del fútbol que ya conoce como la palma de su mano.

Otra opción sería en la MLS, la liga donde se encuentran jugando peruanos como Pedro Gallese, Raúl Ruidíaz, Alexander Callens, entre otros cierra su libro de pases el 4 de mayo, por lo que el goleador tendría un plazo de 24 días para poder negociar alguna propuesta lo más pronto posible para así retomar ritmo futbolístico y tratar de llegar con la Selección Peruana.

Finalmente, Qatar sería una de las opciones pero la más alejada, ya que el peruano, si llegase a firmar por algún club de ese país, podría recién jugar en junio. Algo que estaría fuera de los planes del futbolista, ya que necesita jugar cuanto antes para ser convocado por Ricardo Gareca en la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas y de clasificar al Mundial sumarse a la plantilla ‘bicolor’.