Los hinchas Blanquiazules sueñan con la llegada de Paolo Guerrero defendiendo la sagrada camiseta de Alianza Lima este 2023. Pero al parecer esto no podría concretarse porque un Gigante de Sudamérica también se encuentra interesado.

El atacante peruano no tuvo un buen año con el Avaí, que lamentablemente sufrió el descenso en Brasileirao y ahora tendrá que buscar un nuevo equipo. Lo que sabe en estos momentos que aún no se sabe de su próximo paradero, aunque ofertas no le faltan.

Hace días, el Ceará, equipo de la Segunda División de Brasil, mostró interés por el peruano y a esto se le suma la Liga Deportiva Universitaria de Quito (LDU).

Por su parte, la directiva grone, quieren contar con el delantero, es que desde hace años desean cerrar su contratación, pero no han podido y ahora tendrán que luchar con LDU que quiere cumplir con el objetivo de su DT, Luis Subeldía, con darle jerarquía y experiencia a zona de ataque en su equipo.

De concretarse la propuesta del Rey de Copas (como se le conoce a este equipo en país) el 9 de la blanquirroja deberá viajar a Quito, para pasar los exámenes, antes de llegar al fútbol ecuatoriano.