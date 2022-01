Fue una de las figuras y los hinchas ya lo empiezan a valorar como se debe. Luis Advíncula cumplió una jornada destacada con Boca Juniors ante Colo Colo. 'El Xeneize' venció por 2-0 al cuadro de Gabriel Costa, y tuvo como protagonista a 'Bolt' por la banda derecha.

El defensor peruano después de la victoria habló con ESPN Argentina y reveló la clave de su buen momento, el cual no es casualidad: "Hace mucho que no hacía una buena pretemporada, creo que me ha venido bien. Más allá de ello, estoy más contento porque ha ganado el equipo".

Con respecto a sus metas a mediano plazo, Luis Advíncula lo tiene clarísimo: "Boca es un equipo grande que tiene que pelear todos los campeonatos, así que vamos paso a paso, tenemos que seguir por esta senda". Sabe que el equipo tiene varios frentes para pelear, y buscará ayudar en conseguir los objetivos.

De pasada, también referenció el ánimo del plantel completo, después de la victoria ante un grande del fútbol chileno: "Boca tiene que pelear todos los campeonatos, aunque la Copa Libertadores es el torneo más importante del continente y nos estamos preparando para eso. Es bueno comenzar ganando".