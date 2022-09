El 'Pistolero' se lució con un ‘bombazo’ al ángulo desde fuera del área, en el clásico uruguayo entre Nacional vs. Peñarol.

Luis Suárez anotó un golazo en el clásico entre Nacional vs. Peñarol

El delantero Luis Suárez, exjugador del FC Barcelona y del Atlético Madrid, anotó el segundo tanto del clásico del fútbol uruguayo entre Nacional vs. Peñarol, que terminó 3-1 a favor del cuadro 'blanco'. Cabe resaltar que el atacante 'charrúa' no disputaba este trascendental encuentro desde hace de 16 años, tres meses y 10 días, por lo que no desaprovechó la oportunidad perfecta para anotarle a su rival de toda la vida.

La escuadra del 'Pistolero' ganaba el encuentro por 1-0 gracias a un tanto de Mathías Laborda, hasta que a los 52', el delantero de la Selección Uruguay recibió la pelota, dejó que el balón pique un poco y disparó de larga distancia para vencer al arquero de Peñarol en el estadio Gran Parque Central.

Cabe recordar que el debut de Suárez en un Clásico uruguayo se dio el 14 de agosto de 2005 en el estadio Riazor de la Coruña por la copa Teresa Herrera. Allí su equipo se impuso por 3-1 con anotaciones de Diego Jaume, Juan Albín y Gabriel Álvez, a quien en goleador histórico de la selección uruguaya reemplazó a los 81 minutos.

Con este triunfo, Nacional es líder de la Tabla acumulada con 62 unidades y ocho de ventaja sobre su más inmediato perseguidor. Encadena cinco victorias al hilo y aparece como el gran favorito para quedarse con el título de la temporada 2022 del fútbol uruguayo.