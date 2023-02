Elejalder Godos otra vez salió opinar de los equipos peruanos esta Sporting Cristal no se salvó de sus ácidas declaraciones

Sporting Cristal lamentablemente fue derrotado en el estadio Defensores de Chaco (Asunción) por 2-0 ante el Nacional de Paraguay por la Copa Libertadores. Con este resultado sumaron 109 derrotas en su participación de este torneo internacional.

Pero eso no es todo, porque los analistas del fútbol salieron a dar su opinión sobre esta situación, qué pasó ayer con los Celtes y uno que no se quedó callado fue el polémico periodista deportivo Elejalder Godos, que al dar su opinión no se cayó nada, tanto así que los tildó de verde como su camiseta usada ante los guaraníes.



"Cristal está aún verde, como el color de su uniforme", publicó en su cuenta de twitter.



Pero no todo fue crítica por parte del hombre de prensa, porque confía que los dirigidos por Thiago Nunes pueda revertir este marcador en su encuentro de revancha

"Aun así creo que en Lima clasificará. No olviden, el 2-0 es el marcador más peligroso para el que está ganando", expresó.



El encuentro de vuelta entre Sporting Cristal vs. Nacional de Paraguay, se jugará en el Estadio Nacional de Lima el próximo martes 28 de febrero a las 19:00 horas de Perú.