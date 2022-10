El rendimiento inestable de Manchester United se está haciendo moneda general dentro del ambiente semanal. Un día pueden ganar muy fácil, y al otro sufrir en demasía como en esta oportunidad. El cuadro de Cristiano Ronaldo, quien hoy fue titular, solo ganó, pero no gustó, ni tampoco terminó siendo protagonista contra el West Ham.

Erik Ten Hag premió a ciertos jugadores que entre semana entrenaron muy bien, ahí aparece el nombre del astro portugués, que hizo poco o nada hoy. Sin embargo, siempre es un peligro latente, por lo que significa su nombre por lo general. En esta oportunidad, reinó el ambiente de disputa constante, ambos se intentaron anticipar y así lo lograron.

El único tanto fue marcado por Marcus Rashford en la primera mitad, cuando aprovechó su excelente continuidad de cara al arco, para darle la alegría a un porcentaje mayor del 'Teatro de los sueños'. West Ham presionó hasta los minutos finales, generando miedo en cada ataque, ganándose el respeto de los equipos en esta jornada.

El próximo partido por la Premier League 2022-23 del Manchester United será como visitante frente al Aston Villa, este domingo 6 de noviembre a las (9:00 AM - HORA PERUANA). Por su lado, el West Ham, con la sangre en el ojo, tendrá el cotejo como local ante Crystal Palace, el domingo 6 de noviembre a las (9:00 AM - HORA PERUANA).

PREVIA - MANCHESTER UNITED VS. WEST HAM:

VER, Manchester United vs West Ham vía Star Plus en Perú por la fecha 14 de la Premier League en vivo y en directo por ESPN este domingo 30 de octubre en el estadio Old Trafford desde las 11:15 A.M. con el delantero portugués Cristiano Ronaldo.

Llegando tras golear al Sheriff Tiraspol por la Europa League, con gol de Cristiano Ronaldo, parece que las enemistades en Manchester United están por acabar. Teniendo una nueva forma de relación con su entrenador Erik ten Hag, el portugués y el neerlandés podrían seguir en el camino del triunfo en Old Trafford.

Soñando con la victoria y así seguir peleando por cupos a la Champions League, o Europa League en el peor de los casos, Manchester United hoy está sexto con 20 puntos. Pudiendo escalar hasta las 23 unidades si gana a West Ham, el triunfo los colocaría quinto, desplazando al Chelsea.

Por el lado de West Ham, los 'Hammers' marchan en la casilla 13 de la Premier League. Ubicados ahí con 14 unidades, un triunfo los llevaría hasta la novena posición, desplazando a Liverpool y con prospecto a alcanzar el quinto puesto del campeonato.

Manchester United vs West Ham: probables alineaciones en vivo por Premier League

Manchester United: De Gea, Dalot, Lindelof, Martínez, Malacia, Casemiro, Eriksen, Bruno Fernandes, Rashford, Cristiano Ronaldo, Antony.

West Ham: Fabianski, Johnson, Zouma, Kehrer, Cresswell, Soucek, Rice, Bowen, Downes, Benrahma, Scamacca.