Martín Liberman: "¿Gastar 3 millones por Advíncula? En un país en el que la gente no come"

Luis Advíncula aún no consigue encajar al ciento por ciento en Boca Juniors, pero ya recibe críticas. Por parte de la hinchada en la cancha y en las redes sociales, sin embargo también desde la prensa especializada. El polémico periodista, Martín Liberman, estuvo como invitado especial en 'Al Ángulo'.

Y ahí explicó su posición de crítica contra el popular 'Bolt', se despachó como quiso: "¿Gastar tres millones de dólares por (Luis) Advíncula en un país en el que la gente no come? Te lo dan gratis de Europa. Te lo devuelven porque no los quieren más. Hay que tener la capacidad para preguntarnos por qué nos lo dan de allá".

Así mismo, le pegó al club donde hoy está Advíncula, para explicar su idea inicial: "Boca Juniors, además de su crisis futbolística, ha elegido muy mal su plantel. Y, para que la gente no se sienta mal, agrego a Briasco, Rolón y Orsini, por los que también se pagaron millones. En mi corazón y en mi cabeza no hay banderas ni nacionalidades, hay futbolistas".

Luis Advíncula en el último enfrentamiento por Copa Argentina 2021, ante Argentinos Juniors, no lo hizo mal. Pero para 'El Colorado' un jugador de la Selección Peruana, debe desde el primer instante ser apto para sobresalir. Y eso hasta ahora no lo consiguió el ex Rayo Vallecano de España.